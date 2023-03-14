Японский астроном зафиксировал редкие кадры падения метеорита на Луну (видео)

Большинство объектов в космосе слишком малы и темны, чтобы увидеть их с Земли. Несмотря на это, японскому астроному удалось снять редкие кадры падения метеорита на Луну.

Об этом сообщает Science Alert.

Бомбардировка Луны метеоритами происходит постоянно. Астроном Даичи Фуджи из Японии снял яркую вспышку, которая была видна в течение часа.

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"Я смог поймать самую большую вспышку лунного удара в моей истории наблюдений!"- написал Фуджи в Twitter.

новую планету, которая получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан. Ранее ученым удалось обнаружить, которая получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан.

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