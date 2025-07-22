Ярая 79-летняя туристка посетила все страны мира: куда она готова возвращаться

Путешественница Луиза Ю, которая посетила 193 страны мира

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Филиппинка Луиза Ю, которой исполнилось 79 лет, завершила путешествие длиною в жизнь — она побывала в каждой стране мира и поделилась своими тремя самыми любимыми направлениями.

Об этом пишет Daily Mail.

Луиза Ю осуществила свою давнюю мечту в ноябре 2023 года, когда посетила Сербию — последнюю из 193 стран, которые она поставила себе цель увидеть.

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История путешественницы началась 60 лет назад в городке на острове Лейте. Именно тогда, вдохновившись голливудскими фильмами и вестернами, которые транслировались по телевизору, она впервые начала мечтать о дальних путешествиях в США.

В 20-летнем возрасте Луиза переехала в США как участница студенческой программы обмена. Этот опыт открыл перед ней новые горизонты и дал толчок к глобальному познанию мира.

Сначала путешествия женщины ограничивались только территорией Америки, но после того, как она получила «зеленую карту», перед ней открылся весь мир.

Имея желание увидеть как можно больше, Луиза одновременно работала на трех работах, получила лицензию риелтора, а затем стала туристическим агентом — это позволило ей активнее открывать для себя другие страны.

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Маршрут женщины пролегал через Гималаи, африканские равнины, а в последнее время она побывала на Северном Кавказе и посетила традиционный фестиваль Калаш в Пакистане. И даже после завершения своей миссии Луиза продолжает восхищаться красотой нашей планеты.

Когда в 2023 году путешественница наконец побывала в своей последней стране — Сербии, — это позволило ей вспомнить самые яркие моменты многолетней жизни в путешествиях. В интервью NBC Miami Луиза призналась, что выбрать одну любимую страну очень сложно. И все же одна остается для нее безоговорочным лидером: «ни одна страна не сравнится с родными Филиппинами». В список фаворитов туристки также вошла Италия, которую она назвала «красивой», и Таиланд — благодаря своим разнообразным пейзажам.

Путешественница Луиза Ю

В этом году Луиза будет праздновать 80-летие и с нетерпением готовится к этой выдающейся дате, ведь имеет все основания гордиться собой.

«Я осуществила свою мечту. Я смогла купить дом самостоятельно. Я смогла путешествовать сама. Я просто счастлива. Я хочу поблагодарить всех людей, которые были добры ко мне», — с благодарностью отметила она.

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Напомним, ранее путешественник Дрю Бински, который посетил все страны на планете, назвал худший в мире город. Им оказался Конакри — столица Гвинеи.