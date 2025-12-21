Яркий, мерцающий свет гирлянд может быть вредным: как сделать Рождество комфортным

Новогодняя елка / © iStock

Яркие гирлянды и мерцающие праздничные лампочки могут создавать не только праздничное настроение, но и дискомфорт для зрения и нервной системы. Психологи рассказали, как сделать Рождество визуально комфортным для всех членов семьи.

Об этом сообщают профессор психологии Арнольд Дж. Уилкинс из университета Эссекса и ассоциированный профессор Кэтрин Мэннинг из университета Бирмингема, пишет yahoo.

«Мы уже давно знаем, что быстро мигающий свет может провоцировать эпилептические припадки у людей с повышенной чувствительностью мозга, а для людей с аутизмом и мигренью такие мерцания часто становятся источником дискомфорта и головной боли», — отмечают эксперты.

Быстрое мигание лампочек привлекает внимание, однако чрезмерная стимуляция зрительной коры может вызвать усталость, головную боль и раздражение глаз. Особенно это касается людей с сенсорными нарушениями и тех, кто страдает мигренью или эпилепсией.

Специалисты советуют уменьшать частоту мигания лампочек, использовать статический свет вместо быстрых вспышек, проверять лампы на невидимое мерцание с помощью видеозаписи в режиме «slow motion».

Невидимый глазу мерцание также может снижать способность концентрироваться, повышать усталость глаз и вызывать головную боль.

Цвет и температура света

При выборе белого освещения на Рождество существуют два основных варианта:

холодный белый — имитирует дневной свет, стимулирует внимание и концентрацию;

теплый белый — напоминает утреннее или вечернее солнце, успокаивает и создает ощущение уюта.

Теплый белый цвет особенно комфортен в холодное время года, он психологически воспринимается как более «теплый» для глаз и тела. Холодный свет может раздражать людей с повышенной сенсорной чувствительностью.

Влияние цветов

Традиционные рождественские цвета, красный и зеленый, также могут создавать дискомфорт. Красный стимулирует активность мозга в гамма-диапазоне, что быстро утомляет зрительную систему. Дискомфорт усиливается, если красный чередуется с ярко-зеленым или синим. В этом случае оптимальный вариант — выбирать оттенки близких тонов и избегать резких контрастов.

Яркость лампочек также влияет на восприятие: более интенсивный свет быстрее вызывает усталость и дискомфорт.

Эксперты советуют уменьшать частоту мигания или отключать вспышки, использовать теплые оттенки лампочек в помещении, выбирать менее контрастные цвета и избегать резких красно-зеленых комбинаций, учитывать сенсорные особенности гостей, выключая определенные украшения при необходимости.

Даже небольшие изменения помогают снизить нагрузку на глаза и позволяют сохранить праздничное настроение для всех членов семьи.

Рождественские украшения приносят радость и создают атмосферу праздника. Поняв, как цвет, яркость и частота мигания влияют на людей, можно сделать празднование более комфортным и безопасным, не теряя праздничной атмосферы.

