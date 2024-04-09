Ясновидец увидел, что будет в Украине после войны: "Люди разные ходят, разговаривают на разных языках"

Ясновидец Валерий Шатилович считает, что после окончания войны в Украине жизнь наладится – будет восстановление и улучшится материальное состояние людей.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Ясновидящий Валерий Шатилович, который предсказал окончание войны в Украине в 2026 году, говорит, что еще в начале пандемии коронавируса он видел видения - уничтоженные обстрелами дома. Он отметил, что тогда не мог представить, что РФ нападет на Украину и будет цинично убивать людей.

"Сейчас я вижу картины новых зданий. Я слышу, что люди покупают новые красивые вещи, начинают жить лучше. И эти картины приходят сами по себе. То есть я понимаю, что закончится этот этап страданий и Украина будет жить хорошо. И это только недавно начало приходить. Вот я сегодня шел и вижу - какая-то другая улица, все отремонтировано, красиво. Люди разные ходят, разговаривают на разных языках. То есть другой уровень жизни. И я думаю, что это хороший знак", - сказал ясновидящий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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