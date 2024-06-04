Ясновидящая назвала признаки окончания войны

Ясновидящая Аполлинария назвала признаки окончания войны. Она подчеркнула, что украинцы поймут, когда это начнется.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Первое - это затишье в СМИ. Люди не будут понимать, почему все затихло, будет такое впечатление, что ничего не происходит. А нас же приручили к этому ритму, а он будет нарушен. Будет как бы пустота, ощущение замораживания. Люди начнут чувствовать вдохновение, выходить на улицу даже в опасных местах. Второе - это внезапные события. То есть будет международный пакт, соглашение, что сильно удивит людей. То есть есть энергетика шока. И тогда люди будут понимать, что идет развязка", - сказала она.

Аполлинария предполагает, что происходит строительство «нового государства после войны» и люди будут получать компенсации из-за боевых действий. По ее мнению, все активности начнут после 2025 года. Украина будет активно получать помощь до 2027 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что война в Украине в 2024 году вряд ли закончится. Она отметила, что, несмотря на это, "какая-то история" закончится.

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