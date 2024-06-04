Ясновидящая предвидела "высадку российского десанта в Украине": в каких городах есть угроза

Ясновидящая Аполлинария предусмотрела высадку российского десанта в Украине. Она считает, что угроза существует во всех крупных городах нашего государства.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Ясновидящая предупредила украинцев о сложном и опасном лете и призвала быть осторожным и прислушиваться к своей интуиции.

«Сейчас я хочу предупредить людей о большой опасности от взрывов ракет и так далее. Потому что перед концом всегда есть финал. И вот сейчас происходит этот финал. И не больше ракет выпустят. Но могут быть другие стратегии. И есть вероятность залета на территорию Украины не ракет, а авиатехники с военными или бомбами. Такая вероятность есть и такая опасность почти по всей Украине, не считая Карпат. Я говорю о крупных городах. Есть даже угроза высадки десанта. То есть могут залететь военные самолеты, вертолеты. То есть сейчас большое внимание к тому, где вы находитесь. Если у вас есть тревожность - избегайте этих мест. Я говорю о летнем периоде времени", - сказала Аполлинария.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ясновидящая Аполлинария предусматривает постепенное окончание войны. Она отмечает, что сейчас Украина движется к завершению боевых действий.

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