Является ли грехом селфи в храме: известный священник Филюк ответил

Селфи в храме: что думает об этом отец Алексей Филюк

Реклама

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз рассказал, можно ли сделать селфи у иконы.

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

Отец Алексей отмечает, что часто наблюдает в храме молодых людей, производящих селфи-фотографии. По его словам, в самом процессе фотографирования нет ничего плохого или греховного.

Реклама

«Фотографии — это не плохо, это не грех», — сказал священник.

В то же время он советует не фотографироваться у ценных старых икон, чтобы не привлечь внимание воров.

«А так в общем грехе в селфе нет. Главное, чтобы люди шли в храм, молились, любили Бога, ближнего и были людьми. А если фотографию такую сделали, то греха в том нет, то не возбраняется. Ну хотят они — это индивидуальное право каждого. Бабушка в 80 лет селфи не будет делать, потому что она не знает, у нее даже такого телефона нет, а молодые люди — пусть делают, если хотят», — подытожил Алексей Филюк.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли собирать конфеты с могил в поминальную неделю.

Реклама

Новости партнеров