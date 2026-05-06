Является ли грехом селфи в храме: известный священник Филюк ответил
Можно ли делать селфи в церкви и считается ли это грехом? Известный священник Алексей Филюк ответил на популярный вопрос молодежи, объяснив, в каких случаях фотографирование в храме неуместно.
Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз рассказал, можно ли сделать селфи у иконы.
Свой ответ Филюк записал в Instagram.
Отец Алексей отмечает, что часто наблюдает в храме молодых людей, производящих селфи-фотографии. По его словам, в самом процессе фотографирования нет ничего плохого или греховного.
«Фотографии — это не плохо, это не грех», — сказал священник.
В то же время он советует не фотографироваться у ценных старых икон, чтобы не привлечь внимание воров.
«А так в общем грехе в селфе нет. Главное, чтобы люди шли в храм, молились, любили Бога, ближнего и были людьми. А если фотографию такую сделали, то греха в том нет, то не возбраняется. Ну хотят они — это индивидуальное право каждого. Бабушка в 80 лет селфи не будет делать, потому что она не знает, у нее даже такого телефона нет, а молодые люди — пусть делают, если хотят», — подытожил Алексей Филюк.
