ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Является ли грехом селфи в храме: известный священник Филюк ответил

Можно ли делать селфи в церкви и считается ли это грехом? Известный священник Алексей Филюк ответил на популярный вопрос молодежи, объяснив, в каких случаях фотографирование в храме неуместно.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Селфи в храме: что думает об этом отец Алексей Филюк

Селфи в храме: что думает об этом отец Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз рассказал, можно ли сделать селфи у иконы.

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

Отец Алексей отмечает, что часто наблюдает в храме молодых людей, производящих селфи-фотографии. По его словам, в самом процессе фотографирования нет ничего плохого или греховного.

«Фотографии — это не плохо, это не грех», — сказал священник.

В то же время он советует не фотографироваться у ценных старых икон, чтобы не привлечь внимание воров.

«А так в общем грехе в селфе нет. Главное, чтобы люди шли в храм, молились, любили Бога, ближнего и были людьми. А если фотографию такую сделали, то греха в том нет, то не возбраняется. Ну хотят они — это индивидуальное право каждого. Бабушка в 80 лет селфи не будет делать, потому что она не знает, у нее даже такого телефона нет, а молодые люди — пусть делают, если хотят», — подытожил Алексей Филюк.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли собирать конфеты с могил в поминальную неделю.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie