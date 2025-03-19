Яйцо продали более чем за 22 000 гривен: в чем его особенность – фото

В Великобритании идеально круглое яйцо "одно на миллиард" продали на аукционе за ошеломляющие 420 фунтов стерлингов или примерно 22 500 гривен. К слову, недавно в Шотландии купленное в супермаркете круглое яйцо продали более чем за 10 000 гривен.

Как пишет BBC, редкое яйцо было найдено на ферме Фентон незадолго до Рождества и выставлено на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность. Все вырученные средства были переданы организации Devon Rape Crisis, поддерживающей жертв сексуального насилия и злоупотреблений.

"Это походило на наблюдение за одним из моих детей на спортивной гонке, когда все делали ставки. Это было просто блестяще. В зале также были люди, которые делали ставки, и я очень, очень благодарна каждому, кто сделал ставку", — сказала Элисон Грин, обработчик яиц на ферме Фентон.

Круглое яйцо / Фото: Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers

За три года работы на ферме и около 30 000 яиц, которые она обрабатывала еженедельно, Грин сказала, что никогда не видела ничего похожего на сферическую скорлупу, которую она обнаружила в январе.

Чтобы убедиться в том, что яйцо не испортится, команда законсервировала его в соли до даты аукциона. Грин предположила, что кто бы ни купил яйцо, он его не съест, поскольку, вероятно, покупает его из-за его редкости – или из-за его абсурдности.

Победная ставка оставила Грин в шоке.

Сначала она надеялась, что яйцо будет продано дороже, чем за 10 фунтов стерлингов, но его ожидания были развеяны. Сначала она пообещала купить яйцо сама, если будет казаться, что его продадут по низкой цене.

Напомним, мужчина неосознанно купил исторический документ за $4 и продал его более чем за $7 000 000. Документ был спрятан за картиной.

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