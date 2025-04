Яйца в США настолько подорожали, что американцы на Пасху красят картофель

Что вместо яиц на Пасху

В Соединенных Штатах Америки в канун Пасхальных праздников сложилась крайне необычная ситуация на рынке куриных яиц. Наблюдается беспрецедентный рост цен на этот продукт, ставший серьезным испытанием для многих американских семей, готовящихся к традиционному окрашиванию яиц.

Как красят яйца американцы этой Пасхи

Катастрофическое удорожание яиц заставило граждан США искать альтернативные подходы к празднованию. Вместо привычного использования куриных яиц для пасхального декора они начали проявлять креативность, используя другие доступные продукты питания. В социальных сетях активно распространяются разнообразные идеи и видеоинструкции, демонстрирующие, как можно ярко и оригинально раскрашивать картофель, зефир, а иногда даже лук, придавая им праздничный вид. В New York Times даже вышли статья с соответствующим заголовком " Easter Eggs Are So Expensive Americans Are Dyeing Potatoes «.

Яйца из пластика вместо настоящих

Для руководства известного молокозавода Young’s Jersey Dairy, расположенного в Йеллоу-Спрингс, штат Огайо, Пасха традиционно ассоциируется с большим количеством куриных яиц. В течение многих лет, накануне праздника, команда семейной фермы, также являющейся популярным парком развлечений, закупала около 10 000 яиц для проведения ежегодной охоты на пасхальные яйца. Приобретенные яйца быстро запекали в специальных печах, что значительно ускоряло процесс по сравнению с варкой, после чего их охлаждали и вручную раскрашивали в металлических емкостях.

Однако, в этом году, во время планирования пасхального мероприятия, обычно привлекающего более двух тысяч посетителей, руководство столкнулось с неожиданной проблемой. Ситуация на рынке яиц в США, характеризующаяся стремительным ростом цен, поставила под сомнение возможность проведения традиционной пасхальной охоты на яйца в привычном формате.

В конце концов было принято решение о внесении существенных изменений в нынешнюю забаву. Впервые за 40-летнюю историю этой традиции праздничные яйца, которые будут размещены на зеленой территории фермы, изготовят из пластика. Внутри каждого такого яйца участников будут ждать дисконтные купоны, которые будут предоставлять право на бесплатное катание на карусели. Такой шаг стал вынужденной мерой, обусловленной беспрецедентным ростом стоимости куриных яиц в канун Пасхи.

Пластиковые яйца на Пасху, фото// unn.ua

Но большинство американцев не готовы отказываться от давней традиции окрашивания куриных яиц

Однако, несмотря на рост цен и появление альтернативных идей, подавляющее большинство американцев не готовы отказываться от давней традиции окрашивания именно куриных яиц на Пасху. Результаты недавних опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что около 90% потребителей планируют заниматься окрашиванием яиц в этом году. При этом более половины опрошенных (54%) заявили, что эта традиция для них настолько важна, что они не намерены отказываться от нее ни при каких обстоятельствах.

Важно отметить, что рост цен на куриные яйца в США достаточно значителен — за последние два года их стоимость выросла в семь раз. В связи с этим, многие крупные сети розничной торговли продуктами питания были вынуждены ввести временные ограничения на количество яиц, которые может приобрести один покупатель. Такие меры направлены на предотвращение искусственного дефицита и обеспечение хотя бы минимальной доступности этого товара для всех потребителей в период повышенного спроса.