YouTube-блогера бросили за решетку из-за павлина: что он натворил (фото)

В настоящее время он находится под 14-дневным арестом.

В Индии арестовали и заключили в тюрьму YouTube-блогера после того, как он приготовил и съел павлина – национальную птицу, которая находится под охраной.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инфлюенсер Кодам Пранай Кумар разместил на своем YouTube-канале видео, на котором он ест карри, сделанное из мяса этой птицы.

Образцы блюда были изъяты в рамках расследования и отправлены в судебно-медицинскую лабораторию, чтобы точно определить, что это было за мясо.

Пранай Кумар был задержан после того, как полиция заявила, что "другие видео в его мобильном телефоне подтвердили", что карри содержит павлина. Ютубер, имеющий 277 000 подписчиков на своем канале, отрицал эти обвинения и настаивает на том, что блюдо было приготовлено из курицы.

Акхил Махаджан, начальник полиции южного штата Телангана, откуда родом Пранай Кумар, сказал: "Сейчас он находится в тюрьме под 14-дневным арестом в соответствии с Законом о защите дикой природы, и теперь суд будет решать, останется ли он в тюрьме, выйдет ли под залог".

Кодам Кумар / Фото: скриншот с видео

Видео, которое сейчас удалено из канала Кумара, называлось "Традиционный рецепт карри из павлинов" и, по всей видимости, демонстрировало пошаговый рецепт приготовления блюда.

Однако видео вызвало негативную реакцию в социальных сетях, где Праная обвинили в неуважении к национальному символу Индии и поощрению незаконного потребления диких животных.

Зоозащитники также утверждают, что Пранай Кумар часто публиковал подобные видео на своем канале YouTube.

Полиция выясняет, как ютуберу удалось использовать павлина для приготовления карри.

Павлины имеют особое символическое значение в Индии и охраняются строгими законами о дикой природе. Когда эти птицы имели огромную популяцию в некоторых частях северной Индии, но быстрая урбанизация резко сократила их численность в дикой природе. Сейчас они находятся под защитой суровых законов о дикой природе, которые предусматривают суровые наказания и штрафы для тех, кто охотится на них или наносит им вред.

Напомним, всемирно известный зоолог оказался садистом и убийцей собак. Адам Бриттон проведет за решеткой 10 лет и пять месяцев за издевательство, изнасилование и убийство собак.

Читайте также: