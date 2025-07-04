Как правильно писать по отцу// фото: pmg.ua

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Украинский язык, как живой организм, постоянно развивается, и последние изменения в правописании принесли обновление в правила спряжения имен, в частности, и отчество. Одним из частых вопросов, возникающих в связи с этими изменениями, является правильное отчество от распространенного мужского имени Юрий.

Имя Юрий чрезвычайно популярно в Украине — по данным сервиса «Родни», его носит более 600 тысяч человек.

Имя Юрий — это мужское имя греческого происхождения, распространенное среди украинцев, белорусов, русских и грузин. Оно является прямым соответствием греческого Георгию (Γεωργός), что буквально означает «хлебороб» или «плугатор». Происходит от древнегреческих слов gē (земля) и ergon (работа), что подчеркивает связь имени с земледелием и трудом.

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С образованием отчества от этого имени часто возникают дискуссии — Юр’євич, Юрійович чи Юрієвич?

Как правильно — Юрійович чи Юрієвич

По словам редактора Ольги Васильевой правильно говорить и писать «Юрійович».

Этот ответ подтверждают орфографические правила украинского языка. Согласно им, отчество для существительных мужского рода образуется с помощью суффикса «-ович». Это правило является универсальным для многих мужских имен, и Юрий не является исключением.

Таким образом, «Юрійович» — это единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. Формы «Юрієвич» та «Юр’євич» неправильны и не соответствуют нормам современного украинского правописания.

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Примеры правильного использования:

Вадим Юрійович працює в Києві.

Купіть квиток для Олега Юрійовича.

Передавайте вітання Ігорю Юрійовичу

Когда речь идет об отчестве для дочери, отца которой зовут Юрий, здесь также есть четкое правило, позволяющее избежать ошибок. Правильным вариантом является Юріївна.

Согласно украинскому правописанию, женские отчественные имена образуются с помощью суффиксов -івн (а). Поскольку имя Юрий заканчивается на «-й», в этом случае используется суффикс -ївн (а).

Пример: Юрій + -івна = Юріївна

Таким образом, варианты «Юрієвна» или «Юр’євна» ошибочны.

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Примеры правильного употребления:

Олена Юріївна — викладачка.

Зустрівся з Мариною Юріївною

Важно помнить, что в официальных документах, таких как паспорт, свидетельство о рождении или другие юридические бумаги, следует обязательно использовать тот вариант отчества, который зафиксирован в паспорте лица. Это связано с тем, что с юридической точки зрения любые отличия в написании («Юр’євич» вм пместо «Юрійович») могут считаться разными именами, что может вызвать трудности при идентификации личности и оформлении документов.