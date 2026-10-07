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«Юрію» или «Юріє»: как правильно обращаться по-украински
Как правильно обращаться к Юрию на украинском.
Правильная форма обращения в украинском языке нередко вызывает вопросы даже с хорошо знакомыми именами. Одно из таких — «Юрій». В разговоре, переписке и поздравлениях можно встретить и «Юрію», и «Юріє», поэтому не всегда понятно, какой вариант соответствует современным нормам украинского языка.
Путаница возникает потому, что мужские и женские имена образуют форму обращения по-разному. То, что правильно для «Марія» или «Софія», нельзя автоматически переносить на «Юрій», «Віталій» или «Анатолій».
«Юрію» или «Юріє» — как правильно
Нормативная форма обращения к человеку по имени «Юрій» — «Юрію».
Действующий «Український правопис» определяет, что мужские имена такого типа в звательной форме получают окончание -ю.
Поэтому правильно:
«Юрію, добрий день».
«Дякую вам, Юрію».
Форма «Юріє» для мужского имени «Юрій» не является нормативной.
Почему возникает форма «Юріє»
Чаще всего такая ошибка появляется по аналогии с женскими именами, например:
«Марія» → «Маріє»
«Лідія» → «Лідіє»
«Софія» → «Софіє»
У этих имен форма на -є правильная.
Но мужские имена на -ій склоняются иначе:
«Анатолій» → «Анатолію»
«Віталій» → «Віталію»
«Григорій» → «Григорію»
«Юрій» → «Юрію»
Языковеды также объясняют, что форма «Юріє» появляется из-за ошибочного переноса модели женских имен на мужские.
Как правильно: «пане Юрію» или «пан Юрій»
Здесь все зависит от смысла.
Если мы говорим о человеке, а не обращаемся к нему напрямую, используется обычная форма имени: «Пан Юрій уже прийшов».
Если же речь идет о прямом обращении, правильно: «Пане Юрію, проходьте».
То есть в украинском языке различаются две ситуации:
«пан Юрій» — когда говорят о человеке;
«пане Юрію» — когда обращаются к нему непосредственно.
В действующем украинском правописании приводятся аналогичные конструкции, например, «пане Віталію».
Как писать в письмах и поздравлениях
В деловой и личной переписке действует то же правило, если имя используется как обращение к адресату, нужна звательная форма, например:
«Добрий день, Юрію».
«Шановний Юрію, дякуємо за звернення».
«Юрію, вітаю вас із днем народження».
Таким образом, форма имени зависит не от его места в предложении, а от того, обращаемся ли мы непосредственно к человеку.
А если человека называют «Юра»
Разговорная форма «Юра» образует обращение иначе:
«Юра» → «Юро».
Например: «Юро, зачекай хвилину».
Поэтому и «Юрію», и «Юро» являются правильными формами, но относятся к разным вариантам имени.
Как легко запомнить
Можно ориентироваться на другие мужские имена с похожей формой:
«Сергій» → «Сергію»
«Віталій» → «Віталію»
«Юрій» → «Юрію»
А окончание -є характерно, в частности, для многих женских имен:
«Марія» → «Маріє»
«Софія» → «Софіє»
Поэтому самый простой способ запомнить правило такой: если речь идет о мужском имени «Юрій», в прямом обращении используется форма «Юрію».