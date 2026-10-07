«Юрію» или «Юріє»: как правильно обращаться по-украински

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Правильная форма обращения в украинском языке нередко вызывает вопросы даже с хорошо знакомыми именами. Одно из таких — «Юрій». В разговоре, переписке и поздравлениях можно встретить и «Юрію», и «Юріє», поэтому не всегда понятно, какой вариант соответствует современным нормам украинского языка.

Путаница возникает потому, что мужские и женские имена образуют форму обращения по-разному. То, что правильно для «Марія» или «Софія», нельзя автоматически переносить на «Юрій», «Віталій» или «Анатолій».

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«Юрію» или «Юріє» — как правильно

Нормативная форма обращения к человеку по имени «Юрій» — «Юрію».

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Действующий «Український правопис» определяет, что мужские имена такого типа в звательной форме получают окончание -ю.

Поэтому правильно:

«Юрію, добрий день».

«Дякую вам, Юрію».

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Форма «Юріє» для мужского имени «Юрій» не является нормативной.

Почему возникает форма «Юріє»

Чаще всего такая ошибка появляется по аналогии с женскими именами, например:

«Марія» → «Маріє»

«Лідія» → «Лідіє»

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«Софія» → «Софіє»

У этих имен форма на -є правильная.

Но мужские имена на -ій склоняются иначе:

«Анатолій» → «Анатолію»

«Віталій» → «Віталію»

«Григорій» → «Григорію»

«Юрій» → «Юрію»

Языковеды также объясняют, что форма «Юріє» появляется из-за ошибочного переноса модели женских имен на мужские.

Как правильно: «пане Юрію» или «пан Юрій»

Здесь все зависит от смысла.

Если мы говорим о человеке, а не обращаемся к нему напрямую, используется обычная форма имени: «Пан Юрій уже прийшов».

Если же речь идет о прямом обращении, правильно: «Пане Юрію, проходьте».

То есть в украинском языке различаются две ситуации:

«пан Юрій» — когда говорят о человеке;

«пане Юрію» — когда обращаются к нему непосредственно.

В действующем украинском правописании приводятся аналогичные конструкции, например, «пане Віталію».

Как писать в письмах и поздравлениях

В деловой и личной переписке действует то же правило, если имя используется как обращение к адресату, нужна звательная форма, например:

«Добрий день, Юрію».

«Шановний Юрію, дякуємо за звернення».

«Юрію, вітаю вас із днем народження».

Таким образом, форма имени зависит не от его места в предложении, а от того, обращаемся ли мы непосредственно к человеку.

А если человека называют «Юра»

Разговорная форма «Юра» образует обращение иначе:

«Юра» → «Юро».

Например: «Юро, зачекай хвилину».

Поэтому и «Юрію», и «Юро» являются правильными формами, но относятся к разным вариантам имени.

Как легко запомнить

Можно ориентироваться на другие мужские имена с похожей формой:

«Сергій» → «Сергію»

«Віталій» → «Віталію»

«Юрій» → «Юрію»

А окончание -є характерно, в частности, для многих женских имен:

«Марія» → «Маріє»

«Софія» → «Софіє»

Поэтому самый простой способ запомнить правило такой: если речь идет о мужском имени «Юрій», в прямом обращении используется форма «Юрію».

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