Ютубер арестован из-за "жуткого" заявления о большом аэропорту: что он сказал

Аэропорт / © Getty Images

Реклама

В Индии ютубер из более чем полумиллиона подписчиков недавно был арестован за клевету на ключевой инфраструктурный проект, утверждая, что в аэропорту Гоа живут призраки.

Об этом сообщает Oddity Central.

Акшай Вашишт, пользователь YouTube из более 572 000 подписчиков, был арестован в Нью-Дели за якобы разжигание страха и распространение лжи о ключевом государственном инфраструктурном проекте. Владелец YouTube-канала, посвященного паранормальным явлениям, Вашишт утверждал, что Международный аэропорт Манохар, новейший аэропорт в Гоа, был построен на месте крематория и страдает паранормальной активностью. После того, как его видео под названием «Злое привидение аэропорта Гоа» было обнаружено отделом мониторинга социальных сетей полиции Гоа, автор популярного контента был арестован и доставлен в полицейский участок Мопа для допроса.

Реклама

По данным полиции, клип Акшая Вашишта содержал «ложные, злонамеренные и суеверные утверждения», призванные повысить его присутствие в Интернете путем нагнетания страха. В видео, которое распространялось на разных платформах социальных сетей, индийский блогер утверждал, что сотрудники аэропорта Манохар сообщали о «паранормальной активности» и что многие пилоты отказывались летать ночью из-за призрачных видов, в том числе таинственной женщины в красном сари на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Его также обвиняют в том, что он пересказывает вымышленные свидетельства своих подписчиков, чтобы придать своим историям легитимность.

18 сентября Вашишт опубликовал сообщение о своем аресте в Instagram, заявив, что арест был «необоснованным» и «незаконным», утверждая, что полиция его преследовала.

Напомним, 19 сентября ряд аэропортов в Европе подверглись мощной кибератаке.