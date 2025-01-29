Ютубер получил необычное наказание за незаконное владение львёнком

На судебном заседании Долла пытался доказать, что он остается законным владельцем львёнка, однако суд признал, что животное оказалось во владении Батта незаконно.

Популярный пакистанский ютубер Раджаб Батт получил необычное наказание за незаконное владение львенком – он обязан создать 12 видео о защите животных.

Об этом сообщает Daily Star.

В декабре 2023 года Батт получил львенка в клетке в качестве подарка на собственной свадьбе. Подарил львенка другой блоггер Умар Долла, ведущий канал Lion Hub. Видео с животным Батт опубликовал на своем YouTube-канале, где имеет более 5,6 миллионов подписчиков, что и привлекло внимание местных правоохранителей.

На судебном заседании Долла пытался доказать, что он остается законным владельцем львёнка, однако суд признал, что животное оказалось во владении Батта незаконно.

В результате блогеру назначили общественные работы – он должен ежемесячно в течение года создавать пятиминутные образовательные ролики о сохранении дикой природы и надлежащем уходе за животными. Помогать ему в создании контента должна администрация Лахорского сафари-зоопарка, куда и перевезли спасенного львенка, получившего имя Бхатти.

В своем комментарии Раджаб Батт признал ошибку и выразил сожаление по поводу получения львенка.

"Как инфлюэнсер, я должен создавать положительный контент. Я не имел права содержать дикое животное, и этим показал неправильный пример", – отметил блоггер.

Также он пообещал через свои платформы "распространять положительное послание о правах диких животных".

Тарик Джанджуа, директор Лахорского сафари-зоопарка, подчеркнул, что львы не подходят для домашнего содержания.

"Держать их как домашних животных – это жестоко и представляет серьезную угрозу для людей", – подчеркнул он.