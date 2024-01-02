Ютубер узнал, как долго он сможет прожить без сна: сколько часов он выдержал и что делал (видео)

Мысль о том, как долго можно бодрствовать, видимо, в какой-то момент приходила каждому в голову. Что ж, ответ пришел от влиятельного человека в области здоровья и фитнеса Джо Фазера, взявшего на себя задачу попробовать этот вызов ради удовольствия от просмотра своих 1,47 миллиона подписчиков YouTube.

И результаты достаточно показательны, пишет ladbible.com.

Известно, что сон важен для хорошего здоровья, как диета и физические упражнения. Хороший ночной отдых не только может улучшить работу мозга, настроение и здоровье, но также может значительно снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет и болезни сердца. По мнению экспертов, недостаток сна может повлиять на общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Однако 21-летний парень решил выбросить все это из окна в своем эксперименте, который он назвал: "Я пытался узнать, как долго я смогу обходиться без сна".

Джо начал с предупреждения своим зрителям: "Это безусловно вызов, который я бы вам не рекомендовал".

Первые 18 часов казались ютуберу "относительно нормальными", однако к 22 часам Джо сказал: "Я начинаю уставать". Через 24 часа Джо в первый раз принял кофеин. Кофе явно дал ему необходимый кайф, поскольку влиятельный человек сказал на камеру после первого глотка: "Знаете что, мальчики? К черту, мы собираемся разрушить этот вызов!".

Через 29 часов без сна он снова был совсем "истощен" и решил снять усталость с помощью ледяного душа, чтобы дать организму небольшую перезагрузку.

Джо Фазер / Фото: скриншот с видео

"Как бы это ни было ужасно, это сработало! Я чувствую себя бодрее", — отметил Джо.

С этим "новым притоком энергии" ютубер решил пойти в спортзал и "устроить тренировку" через 30 часов, заявив: "Без преувеличения, на этом этапе испытания я не чувствовал усталости". К 33 часам Джо сказал, что чувствует себя "нормально".

Объясняя стадии усталости, которые он прошел, он продолжил: "Начало было хорошим, потом очень устал, и теперь чувствую себя нормально". Затем он заглянул в город, чтобы перекусить, а затем в клуб, надеясь, что это его разбудит. "Мне никогда так сильно не хотелось покинуть это место", – признался Джо.

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К 36 часам он выпил второй кофе, но через несколько часов наконец "вырубился".

"Я пытался продержаться так долго, как мог физически, но был один момент, когда я просто на секунду откинул голову назад, и, думаю, вы понимаете, что произошло. Я только что потерял сознание".

В общей сложности Джо продержался 42 часа 22 минуты.

Напомним, мужчина потерял жену, дом и работу после "худшей ошибки в своей жизни" во время вечеринки. Ему удалось вернуться к нормальной жизни.

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