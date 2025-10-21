Ювелир вставил себе в глаз двухкаратный бриллиант и стал звездой Сети (фото)

Ювелир вставил себе в глаза бриллиант / © Pexels

Ювелир из штата Алабама (США) Слейтер Джонс сделал самый дорогой в мире искусственный протез глаза — с бриллиантом весом 2 карата, стоимостью около 2 млн долларов (около 84 млн грн).

Об этом говорится в dailymail.

23-летний мужчина шутит, что теперь выглядит как настоящий кинозлодей из фильмов о Джеймсе Бонде. Его фото с «бриллиантовым глазом» уже стали вирусными в соцсетях.

Ювелир из штата Алабама (США) Слейтер Джонс сделал себе самый дорогой в мире искусственный протез глаз Фото dailymail

По словам специалиста по протезированию Джона Имма, который создавал этот уникальный протез, это самый дорогой искусственный глаз в мире.

«За 32 года я изготовил около 10 тысяч протезов для пациентов от шести недель до 101 года. Но этот самый ценный по материалам. Это настоящий 2-каратный бриллиант. Почему не три? Потому что не поместился бы в глаза», — пошутил Имм.

Фото dailymail

Слейтер потерял зрение правый глаз в 17 лет из-за инфекции токсоплазмоза. После нескольких неудачных операций врачи вынуждены были удалить глаз. Чтобы не потерять уверенность в себе, юноша решил создать протез, соответствующий его профессии — ювелирному делу.

Так родился «бриллиантовый глаз» — протез с естественным блеском сияющего на свете драгоценного камня.

Реакция Сети

Теперь Джонс называет себя Diamond Eye и использует свой новый образ в качестве визитной карточки бизнеса. В его Instagram можно увидеть шутливые подписи:

«Если у вашего ювелира нет бриллиантового глаза — не хочу его видеть».

В комментариях пользователи пишут:

«Выглядишь как настоящий злодей из Бонда»,

«Самый крутой протез, который я когда-либо видел»,

«Я бы сам отдал глаз, чтобы иметь такое».

Многие хвалят Джонса за то, что он превратил потерю в преимущество, сделав из своей истории успешный бренд.

Правда, некоторые в шутку предостерегают его быть осторожным:

«Все хорошо, пока никто не захочет вырвать у тебя этот „бриллиант“».

