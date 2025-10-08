Ювелиры создали самое дорогое в мире золотое платье: как оно выглядит и цена (фото)

Реклама

В ОАЭ мастера-ювелиры создали самое дорогое в мире золотое платье.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Изготовлено из 1270,5 г 21-каратного золота и весом 8810,7 г, оно имеет ошеломляющий ценник в 1 088 000 долларов.

Полный образ содержит величественный хаяр (головной убор), корону и пару сережек, то есть общий вес наряда составляет 10 081,2 г. Это примерно столько же, сколько весит собака породы такса или полтора шара для боулинга.

Но кроме веса, это произведение отличается своим художественным мастерством. Вдохновленный эмиратским наследием, дизайн сочетает традиционные мотивы с современной роскошью.

Самое дорогое в мире платье / © Guinness World Records

Головной убор отдает дань культурной гордости, в то время как большой золотой браслет простирается через запястье и плечо, повторяя элегантность традиционных украшений. Само платье, тщательно украшенное драгоценными камнями, мерцает яркими деталями и превращает наряды в произведение искусства, которое можно носить.

Мастерство и творчество ювелиров Al Romaizan отражает умение и креативность мастеров, репутация которых уже давно отличает их на конкурентном ювелирном рынке Дубая.

Сочетая техническую точность, художественный дизайн и роскошь, рекордное золотое платье Al Romaizan поражает воображение зрителей по всему миру. Оно подчеркивает не только наследие бренда, но и позицию Дубая как глобального центра, где традиции и роскошь плавно переплетаются.

И если о большинстве платьев судят по фасону, то этому, возможно, просто необходим собственный охранник и банковское хранилище. В конце концов, не каждый день вы одеваете наряды стоимостью более миллиона долларов.

Напомним, ранее в Дубае установили рекорд самой дорогой чашки кофе в мире.