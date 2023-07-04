Юзеры шокированы видео, что делают с использованным гостиничным мылом: "Буду возить свое"

Пользователей озадачила эта информация.
Пользователи TikTok не очень обрадовались, узнав, что происходит с наполовину использованным гостиничным мылом.
Видео, опубликованное журналом Science Insider, недавно открыло занавес об одной из фабрик по переработке мыла Clean the World, которая разбирает старые мыла, дезинфицирует их и превращает в новые.
"Каждую неделю гостиницы выбрасывают миллионы кусков использованного мыла. Но оно не должно идти в мусорное ведро. Использованное мыло поступает из тысяч гостиниц во всем мире, что составляет около 1,4 миллиона номеров", — говорится в ролике.
Процесс начинается, когда использованные куски помещают в машину, называемую рафинером, которая измельчает их и очищает от грязи и волос, оставшихся на верхних слоях.
Затем рафинер выталкивает ровные нити, похожие на лапшу, которые затем нагревают и смешивают с водой. Их также отбеливают в течение семи-восьми минут, чтобы убить бактерии.
Продезинфицированная партия затем отправляется на другой рафинер, прежде чем из нее формируются отдельные куски мыла как новые.
@scienceinsider What happens to used soap you leave za váš hotel stay? #Hotels #Recycling #Sustainability ♬ original sound — Science Insider
Ролик собрал около 23 млн просмотров и 14 тысяч сообщений. В комментариях озадаченные юзеры заявили, что больше не будут пользоваться гостиничным мылом.
- Ааа, я буду возить свое мыло
- Мысль о том, что чьи-то волосы с паха туда попали, просто меня раздражает
- Гораздо проще отказаться от использования твердого мыла в отелях и просто использовать жидкое в герметичных дозаторах, прикрепленных к стене.
Тем временем другие назвали переработанный процесс "ошеломляющим", "гениальным" и "действительно разумным".
Напомним, в Киевской области мужчина построил себе частное бомбоубежище, куда пускает и соседей. Как выглядит сооружение.
Читайте также: