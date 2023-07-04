Юзеры шокированы видео, что делают с использованным гостиничным мылом: "Буду возить свое"

Пользователи TikTok не очень обрадовались, узнав, что происходит с наполовину использованным гостиничным мылом.

Видео, опубликованное журналом Science Insider, недавно открыло занавес об одной из фабрик по переработке мыла Clean the World, которая разбирает старые мыла, дезинфицирует их и превращает в новые.

"Каждую неделю гостиницы выбрасывают миллионы кусков использованного мыла. Но оно не должно идти в мусорное ведро. Использованное мыло поступает из тысяч гостиниц во всем мире, что составляет около 1,4 миллиона номеров", — говорится в ролике.

Процесс начинается, когда использованные куски помещают в машину, называемую рафинером, которая измельчает их и очищает от грязи и волос, оставшихся на верхних слоях.

Затем рафинер выталкивает ровные нити, похожие на лапшу, которые затем нагревают и смешивают с водой. Их также отбеливают в течение семи-восьми минут, чтобы убить бактерии.

Продезинфицированная партия затем отправляется на другой рафинер, прежде чем из нее формируются отдельные куски мыла как новые.

Ролик собрал около 23 млн просмотров и 14 тысяч сообщений. В комментариях озадаченные юзеры заявили, что больше не будут пользоваться гостиничным мылом.

Ааа, я буду возить свое мыло

Мысль о том, что чьи-то волосы с паха туда попали, просто меня раздражает

Гораздо проще отказаться от использования твердого мыла в отелях и просто использовать жидкое в герметичных дозаторах, прикрепленных к стене.

Тем временем другие назвали переработанный процесс "ошеломляющим", "гениальным" и "действительно разумным".

Напомним, в Киевской области мужчина построил себе частное бомбоубежище, куда пускает и соседей. Как выглядит сооружение.

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