Юзеры смеялись в истерике, как мама сняла на камеру предложение руки и сердца своего сына - видео

Романтический момент сложился не совсем так, как его себе представлял будущий жених.

Предложение руки и сердца – один из тех волшебных моментов, который большинству людей удается пережить только один раз, но для одного мужчины оно оказалось не совсем таким, как он себе представлял.

Несмотря на то, что он планировал идеальное предложение руки и сердца, техническая ошибка его мамы привела к тому, что оно не было снято на камеру. При записи она случайно повернула камеру на себя.

Клипом поделилась в TikTok ее невестка Дженнифер.

"Pov: твой парень дает маме телефон, чтобы записать предложение руки и сердца", — подписала она забавное видео.

В ролике видно, как пара участвует в вирусном тренде TikTok, где пользователи дают друг другу руку, прежде чем позировать под песню. Но вместо того чтобы позировать, партнер Дженнифер опустился на одно колено перед живописным фонтаном на площади Святого Петра в Италии.

Затем камера неожиданно переключилась и показала маму будущего жениха. Досадная ошибка произошла именно в тот момент, когда ее сын встал на одно колено, поэтому событие не удалось снять на видео. В кадре показано, как озадаченная мама пытается переключить на заднюю камеру.

Мама испортила видео предложения руки и сердца сына / Фото: скриншот с видео

После того, как это было опубликовано в социальных сетях, люди смеялись в истерике.

Эта паника на ее лице

Глоток в конце, когда она поняла

Но не все были такими снисходительными: некоторые люди говорили, что были бы раздражены, если бы был упущен момент, который бывает раз в жизни.

Я бы разозлился

Я знаю, что она невинна, но это меня так разозлило, лол

У нее была одна работа

Дженнифер все пояснила и заверила людей, что никаких обид нет. К счастью, мама жениха была не единственным человеком, который записывал предложение руки и сердца, поэтому у пары было еще одно видео, которым они могли бы дорожить.

"Его отец все это записывал!" - объяснила Дженнифер в другом ролике.

Напомним, женщина поделилась секс-видео сына и невестки с соседями. Она установила скрытую камеру в их спальне.

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