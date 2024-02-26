Юзеры вздрогнули, узнав, почему на фото у людей красные зрачки

Групповая фотография в темноте может быть испорчена из-за того, что на фотографии у всех будут красные глаза из-за вспышки. Но этому есть очень конкретное объяснение.

Причина красных зрачков была раскрыта в видео TikTok Николаса Гранта, разместившего в своем аккаунте клип, объясняющий интересную научную причину этого явления.

Он сказал: "Вы, наверное, слышали, что эффект красных глаз на фотографиях возникает из-за отражения вспышки обратно в камеру, но оказывается, что на самом деле происходит немного интереснее. Если вы находитесь в темной комнате, ваш зрачок широко открывается, пропуская свет, и именно в этой ситуации вам следует использовать вспышку. Обычно, если ваш глаз видит яркий свет, он закрывается, но вспышка слишком быстрая, чтобы зрачок мог отреагировать.Открытый зрачок вызывает появление красных глаз. Вот почему некоторые камеры используют двойную вспышку – одну, чтобы закрыть зрачок, и другую, чтобы сделать снимок".

Также Николас ответил на самый важный вопрос: почему зрачки красные. Красный оттенок вызван кровеносными сосудами на лице. Он добавил: "Оказывается, цвет, который вы видите, на самом деле является вспышкой, освещающей внутреннюю часть ваших глаз, и она приобретает красный вид через кровеносные сосуды в ваших глазах".

Но по данным Американской академии офтальмологии, видеть красный цвет, когда вы делаете снимок со вспышкой, на самом деле хорошо, потому что это означает, что ваши глаза здоровы.

"Красный рефлекс возникает, когда вспышка фотоаппарата освещает богатую кровью сетчатку. Если глаза смотрят прямо в объектив камеры и цвет рефлекса в обоих глазах красный, это обычно хороший признак того, что сетчатка обоих глаз свободна и здорова".

Однако даже зная, что это хороший знак, некоторые комментаторы видео все равно были напуганы:

Так это буквально мы видим внутреннюю часть наших глаз?

Это немного жутко, не лгу

Это ужасно страшно!

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