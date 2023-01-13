Южное, северное, восточное или западное: на каком подоконнике ставить разные комнатные растения

Комнатные растения могут на одном окне чувствовать себя отлично, а на другом совсем прекратить рост. Происходит это потому, что каждый цветок имеет свои прихоти по количеству света. Читайте на сайте ТСН.ua о комнатных растениях для восточных, западных, южных и северных окон.

Куда какие комнатные растения поставить рассказали в телеграмм-канале "Цветы и растения".

Комнатные растения, любящие тень

Их лучше ставить на северное окно, куда попадает слишком мало солнечных лучей.

Обратите внимание, чтобы любые цветы чувствовали себя хорошо, нужны двойные рамы и достаточная теплоизоляция. Это поможет ограничивать резкие перепады температуры в течение суток.

Драцена – комнатное растение для северного окна / Фото: Pexels

Комнатные растения, которые любят тень и подходят для северного окна: аглаонема, антуриум, адиантум, аспарагус серповидный, асплениум луковичный, аспидистра, блехнум, венерина мухоловка, даваллия, драцена душистая, кливия, слютон, мильтон фиттония, фикус карликовый, циртомиум, цикламен персидский, эписция, циссус.

Если в вашей квартире на северную сторону выходит балкон, то летом можно держать практически любые комнатные растения. На нем будут прекрасно цвести пеларгония или петуния, а также можно выставлять на него антуриум или финиковую пальму.

Комнатные растения, любящие свет

На южных окнах всегда очень много солнца, поэтому очень важно, чтобы на них висели шторки, защищающие цветы от прямых лучей. А еще нужно частое проветривание. Слишком сухой воздух может стать причиной размножения различных вредителей.

А еще от высоких температур листья растений, даже любящих свет, начинают желтеть и опадать. Чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха, рекомендуется приобрести опрыскиватель.

Стрелиция – комнатное растение для южного окна / Фото: Pexels

Комнатные растения, которые любят свет и могут стоять на южном окне: абутилон, ананас, авокадо, белоперон, банан, бугенвиллия, бругмансия, гемантус, глориоза, гибискус, домашняя роза, жасмин, кактусы, катарантус, пахистахис, суккуленты, стрелиция, тунбергия, финик, фикус Бенджамина, хойя, хлорофитум, цитрус, цепропегия, юкка.

А если южных окон в вашей квартире очень много, лучше остановиться на разведенных суккулентах и кактусах.

Комнатные растения, не любящие света и сильной тени

Такие лучше ставить на западные окна. Здесь гораздо легче в течение суток поддерживать умеренную температуру. Особое внимание следует обратить на естественную вентиляцию помещения и теплоизоляцию оконных рам.

Монстера – комнатное растение для западного окна. / Фото: Pexels

Какие цветы подходят для западного окна: алламанда, акалифа, брунфельса, фриезия, гусмания, гревиллея, дендробиум, жакаранда, каттлея, кокос, кодиеум, кармона мелколистая, крестовник, мандевилла, монстеро, медмон, рео, саговник, сенполия, свинчатка, спатифиллум, спарманния, стефанотис, опунция, фикус каучуконосный, фаленопсис, фуксия, шеффлер.

Комнатные растения для восточных окон

Сюда солнечные лучи поражают только в утренние часы. Такой свет наиболее мягкий и благоприятный для роста растений. В южных регионах на окне, выходящем на северо-восток, цветы будут прекрасно расти. А вот в северных регионах лучше ставить растения на подоконники, которые "смотрят" на юго-восток. Единственным недостатком такой комнаты можно назвать тот факт, что в ней очень быстро меняется температура.

Диффенбахия – комнатное растение для восточного окна / Фото: Pexels

Комнатные растения для восточных окон: алоказия, аспарагус, араукария, азалия, ахименес, афеляндра, бегония, гардения, драцена, диффенбахия, замиокулькас, имбирь, каладиум, клеродендрум, калатея, кипарис, дерево, колумне, роициссус, пуансеттия, толма, сингониум, фатсия, фикус биннендика, фикус вишневидный, филодендрон, фатсхедера, ховея, ехмея, эсхинантус.