За 10 лет съела 7000 комков: женщина шокировала, что лакомится шерстью котов — видео

У нее дома пять кошек, которых она "вымывает".

Женщина озадачила признанием, что любит есть шерсть своих кошек.

Об этом она рассказала в шоу TLC – My Strange Addiction: Still Addicted?

Ее зависимость началась более десяти лет назад. За это время Лиза съела 7000 комков шерсти. Впрочем, женщина сразу же заверила, что в ее пристрастии нет сексуального аспекта.

Женщина ест шерсть своих кошек / Фото: скриншот с видео

Лиза была показана в программе еще десять лет назад. Врачи предупредили ее об опасности употребления кошачьей шерсти, отметив, что это может привести к развитию язвы или разрыву желудка.

Теперь спустя десятилетие Лиза вернулась в шоу, чтобы поделиться новостями своей жизни.

"Я до сих пор ем кошачью шерсть. 10 лет назад у меня был только один кот. Сейчас у меня пять кошек. Думаю, моя любимая текстура шерсти — хлопчатобумажная, и когда она намокает и ее жуешь, она становится очень войлочной", — поделилась она.

Лиза призналась, что с пятью черными и белыми кошками в доме у нее нет времени что-либо делать после ухода за шерстью, и она едва высыпается.

Она сказала: "Я знаю, что все знают, что я сумасшедшая долбаная кошатница – мне за 50, у меня нет детей. Я никогда не хотела детей, это мои дети. Если бы я была мамой-кошкой, я бы их просто так чистила. Для меня это совсем не сексуально, нет".

Но у нее есть правила, когда дело доходит до ухода за любимцами.

"Я не облизываю их задницы, я не облизываю их гениталии. Я даже не облизываю их лапы, потому что они мерзкие, они в лотке, и я знаю, что они отвратительны", — отметила она.

Женщина ест шерсть своих кошек / Фото: скриншот с видео

Несмотря на то, что люди говорят ей, что это плохо и ужасно, это не мешает Лизе облизывать кошек или есть их шерсть.

Зрители были шокированы и посочувствовали кошкам.

Интересно, знает ли она, что может заразиться червями, если случайно съест муху

Мне жаль кошек! Бог создал, чтобы они ухаживали за собой. У нее может быть кишечная непроходимость или заболевание. Это безумие!

Как это ужасно для этих бедных-бедных котиков

Напомним, женщина в течение 20 лет каждый день съедает до четырех рулонов туалетной бумаги. За это время она потребила около 6350 кг бумаги.

Читайте также: