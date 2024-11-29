За 10 секунд на рисунке нужно найти уникальную снежинку: зимняя головоломка

В результате замерзания микроскопических капель воды в переохлажденном облаке образуются снежинки, которые бывают разных размеров и форм. Каждая отдельная снежинка почти уникальна по своей структуре и не повторяется.

Как отмечают специалисты, существует 135 типов снежинок, но одинаковых не существует, потому что даже на микроскопическом уровне нет одинаковых условий для их образования. Самая большая снежинка достигает 3,5 сантиметра, тогда как большинство из них имеют всего лишь 5 миллиметров.

Известный художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás) создал головоломку, на которой только одна снежинка не повторяется и является уникальной. Уникальную снежинку на тесте-головоломке нужно найти за 10 секунд.

На рисунке-головоломке изображено много красивых снежинок. На первый взгляд нельзя сказать, разные они или среди них есть одинаковые.

Визуальная головоломка

Задание – нужно найти уникальную снежинку, рисунок которой не повторяется. Сделать это нужно за 10 секунд.

Если в течение этого времени вы не найдете снежинку, не огорчайтесь — в следующий раз у вас получится. Сначала головоломки могут казаться сложными, но со временем вы натренируетесь и станете профессионалом.

На рисунке ниже показан ответ.

Ответ на головоломку

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