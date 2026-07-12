За 38 месяцев построен самый большой в мире железнодорожный вокзал: где он расположен — фото

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Китай завершил строительство самого большого в мире железнодорожного вокзала по площади.

Новый транспортный узел «Чунцин-Восток» занимает 1,22 миллиона квадратных метров, что можно сравнить примерно со 170 футбольными полями, а его возведение длилось всего 38 месяцев, пишет Oddity Central.

Новый вокзал расположен в мегаполисе Чунцин на юго-западе Китая и считается одним из самых масштабных инфраструктурных проектов страны.

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По площади «Чунцин-Восток» примерно в шесть раз превышает знаменитый нью-йоркский вокзал Grand Central Terminal и почти в 15 раз больше Leipzig Hauptbahnhof — самый большой железнодорожный вокзал Европы. Его территория даже более чем в два раза превышает площадь государства-города Ватикан.

Гигантский транспортный комплекс имеет 29 платформ, 15 железнодорожных путей и достигает восьми этажей в высоту. Здание накрывает огромная стальная трубчатая крыша весом 16 500 тонн.

Каждая платформа имеет длину 400 метров, что позволяет принимать самые длинные китайские скоростные поезда. В часы наибольшей погрузки вокзал способен обслуживать до 16 тысяч пассажиров ежечасно.

Одной из самых сложных особенностей проекта явилось его расположение. Вокзал фактически был построен на месте горного массива.

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Самый большой железнодорожный вокзал в мире

Чунцин известен своим сложным рельефом с многочисленными холмами и горами, поэтому строительство столь масштабного транспортного узла стало серьезным инженерным вызовом.

Перед началом строительства рабочим пришлось прорубить и взорвать часть горы, затем полностью выровнять территорию под будущий вокзал.

Для реализации проекта использовали около 2 миллионов кубических метров бетона и около 366 тысяч тонн стали.

К строительству привлекли около 40 тысяч рабочих, а также большое количество роботизированной техники, которая помогала выполнять сложные и опасные работы.

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Несмотря на грандиозные масштабы, сооружение транспортного узла длилось всего 38 месяцев. Для столь масштабного инфраструктурного объекта это очень короткий срок.

Специалисты отмечают, что во многих странах мира на согласование и получение всех необходимых разрешений для реализации подобного проекта может потребоваться больше времени, чем Китай потратил на полное строительство нового вокзала.

Напомним, самый большой пассажирский самолет в мире кардинально изменится.

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