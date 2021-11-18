За четыре часа до смерти: в США остановили казнь осужденного, за которого вступилась Кардашьян и другие знаменитости

За четыре часа до смерти: в США остановили казнь осужденного, за которого вступилась Кардашьян и другие знаменитости

Петицию об отмене смертного приговора подписали более шести миллионов американцев.

В четверг, 18 ноября, губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт приостановил казнь обвиняемого в убийстве Джулиуса Джонса менее чем за четыре часа до исполнения приговора. С требованием помиловать приговоренного к смерти выступили миллионы американцев, среди которых такие мировые знаменитости как Ким Кардашян и ее муж Канье Веста.

Об этом сообщает Associated Press.

Казнь с помощью смертельной инъекции 41-летнего Джулиуса Джонса, приговоренного к смертной казни в 2002 году за убийство руководителя страховой компании Пола Хауэлла во время угона автомобиля, была назначена на 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву) в исправительной колонии Макалестер.

Джонс утверждает, что его подставил настоящий убийца, школьный друг и обвиняемый, свидетельствовавший против него и особожденный через 15 лет после совершения преступления. Прокуроры уверяют, что доказательства против Джонса неоспоримы.

С момента приближения даты казни акции протеста состоялись в Оклахоме и в целом в США. Ученики средних школ Оклахома-Сити в знак протеста вышли из классов, в поддержку Джонса проводились молитвенные мероприятия и акции у здания губернатора.

Ранее более шести миллионов человек подписали петицию "Справедливость для Джулиуса", в которой говорится, что он был приговорен к смертной казни из-за "фундаментальных сбоев в системе, которой поручено принимать решения".

Дело Джонса получило огласку после выхода документального сериала The Last Defense в 2018 году, после чего получило поддержку знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, ее мужа Канье Веста и некоторых спортсменов, выходцев из Оклахомы.

Напомним, ранее в штате Миссури казнили узника Эрнеста Джонсона, осужденного за убийство трех человек во время ограбления супермаркета в 1994 году. О его помиловании ходатайствовал Папа Римский.

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