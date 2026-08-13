За четыре дня до свадьбы жених купил билет в один конец и исчез: что произошло

Жених бросил невесту за четыре дня до свадьбы и исчез / © Unsplash

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27-летняя женщина рассказала, что её жених неожиданно разорвал с ней отношения всего за четыре дня до запланированной свадьбы. После разговора мужчина собрал вещи и отправился в Азию, имея билет в один конец.

Женщина рассказала свою историю на Reddit, сообщает издание Bored Panda.

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Жених бросил её за четыре дня до свадьбы

По словам женщины, они с женихом Джеком были вместе четыре года, жили в совместной квартире и почти не ссорились. В прошлом году мужчина сделал ей предложение, и последние девять месяцев пара активно откладывала деньги на свадьбу. На момент разрыва место проведения церемонии уже было забронировано, а гости получили приглашения.

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Женщина отметила, что накануне свадьбы они оба нервничали, однако она воспринимала это как обычное волнение перед важным событием. Жених также не говорил о серьезных проблемах в отношениях.

Всё изменилось за четыре дня до церемонии. Утром женщина увидела Джека в гостиной: он выглядел так, будто его вот-вот стошнит. Мужчина попросил её сесть и заявил, что уже некоторое время «не испытывает того самого».

По словам автора поста, Джек признался, что надеялся: брак поможет исправить ситуацию. В конце концов он понял, что это не решит проблемы.

После этого мужчина сообщил, что купил билет в один конец в Азию. Он объяснил, что не знает, чего хочет от жизни, а путешествие, якобы, должно помочь ему посмотреть на всё по-другому. Вскоре Джек ушел, и связаться с ним женщина больше не смогла — он выключил телефон.

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Невеста была особенно потрясена тем, что поездка, вероятно, готовилась заранее. Впоследствии она узнала, что муж уже находится в Бангкоке со старым другом и планирует оставаться за границей не менее года.

Разрыв повлек за собой и практические проблемы. До свадьбы оставалось всего несколько дней, гости уже забронировали авиабилеты и отели, а часть денег потратили на организацию торжества. Семье женщины пришлось уведомить приглашенных об отмене церемонии.

Сама автор поста призналась, что после отъезда жениха несколько часов просидела на диване, уставившись в одну точку. По её словам, она даже не могла плакать и не понимала, с чего начать после внезапного краха планов на совместное будущее.

Что случилось с отмененной свадьбой

В дополнении к своему посту женщина рассказала, что позже узнала новые подробности отъезда жениха. Оказалось, что Джек действительно находится в Бангкоке вместе со своим школьным другом. По её словам, мужчина, вероятно, готовил эту поездку заранее. Автор отметила, что оформление визы и необходимые прививки для поездки в Юго-Восточную Азию требовали подготовки как минимум за несколько недель. В то же время она не заметила подозрительных расходов с их совместного счета: большая часть доходов пары уходила на свадьбу и выплату ипотеки. Поэтому женщина предположила, что жених мог тайно откладывать деньги.

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После разрыва Джек так и не связался с ней. На следующий день позвонили его родители и сообщили, где находится их сын. Они также извинились за его поведение и дали женщине несколько практических советов.

Бывшая невеста решила продать совместную квартиру, поскольку не может самостоятельно выплачивать ипотеку. До завершения сделки родители Джеа будут продолжать оплачивать половину платежей. Сама женщина планирует временно вернуться к родителям.

Организацией отмены свадьбы занялась её семья. Родители сообщили гостям по электронной почте и попросили не обращаться к дочери с вопросами о том, что произошло. Для тех, кто уже купил билеты и забронировал отели, семья всё же устроила встречу с едой и напитками. На неё пришло около 50 человек.

Сама авторша призналась, что день, который должен был стать днём её свадьбы, она провела вместе с братьями и подругами невесты. По её словам, большую часть времени она плакала или спала, а близкие следили за тем, чтобы она ела, и пытались отвлечь её фильмами.

После пережитого женщина взяла отпуск на работе, а её брат тоже взял две недели отпуска, чтобы она не оставалась дома одна. Она рассказала, что до сих пор любит Джека и иногда просыпается с ощущением, будто всё это произошло лишь в кошмаре.

В то же время автор решила обратиться к психотерапевту, чтобы справиться с пережитым. От самого Джека, который на момент обновления оставался в Бангкоке, она больше ничего не слышала.

Как отреагировали пользователи Интернета

Читатели Reddit резко раскритиковали поступок мужчины. Многие назвали его поведение жестоким, обратив внимание на то, что он не просто расторг помолвку за четыре дня до свадьбы, а, судя по всему, заранее планировал поездку в Азию.

«Это даже не трусость. Это хладнокровие и жестокость. Он это заранее спланировал — нельзя назвать трусом того, кто так мыслит и планирует», — написал один из пользователей.

Другой комментатор иронично заметил, что независимо от того, «найдёт ли себя» этот мужчина в Бангкоке, его поступок в любом случае показывает его не с лучшей стороны.

В то же время многие пользователи призвали женщину в первую очередь позаботиться о себе и о практических последствиях отмены свадьбы. Ей советовали как можно скорее проверить банковские счета, связаться с организаторами и поставщиками услуг, а также попросить родственников и друзей помочь уведомить гостей.

Некоторые предложили не отказываться от уже оплаченного празднования, если вернуть деньги не удастся. Среди идей были вечеринка для родственников и друзей, которые уже купили билеты, или передача еды и других оплаченных вещей на благотворительность.

Несмотря на сочувствие к автору этой истории, некоторые читатели предположили, что со временем она может воспринять отмену свадьбы как меньшее зло, чем брак с человеком, у которого были серьёзные сомнения, но который скрывал их до последнего.

«Мне очень жаль, что вам приходится это переживать. Мужчина, который так бросает свою невесту, после того как долгое время вводил её в заблуждение, — это не тот мужчина, с которым вы хотели бы связать свою жизнь. Сейчас это очень больно и будет больно и в дальнейшем, но в конечном итоге для вас это пойдет на пользу», — отметил один из комментаторов.

Кроме того, пользователи советовали женщине как можно скорее урегулировать финансовые и юридические вопросы, связанные с разрывом отношений. Один из комментаторов призвал её открыть собственный банковский счёт, если она ещё этого не сделала, а также проконсультироваться с юристом по поводу закрытия совместных счетов.

Другие читатели также считали, что стоит выяснить, может ли она потребовать компенсацию части расходов, связанных с отмененной свадьбой.

Почему люди могут передумать жениться в последний момент

Сомнения перед свадьбой могут возникать по разным причинам. Психолог Марк Треверс объяснял в Forbes, что одним из главных факторов предсвадебной тревоги является неуверенность в самих отношениях. Накануне бракосочетания вопросы, которые раньше казались незначительными или вполне решаемыми, могут восприниматься гораздо серьезнее.

Человек может начать задумываться, одинаково ли партнеры видят общее будущее и не обострятся ли после свадьбы проблемы, которые оставались нерешенными.

Такие сомнения не всегда стоит списывать на обычное волнение. Треверс ссылается на исследование, опубликованное вJournal of Family Psychology. Оно показало, что женщины, которые до брака сомневались в своем решении, чаще разводились в течение первых четырех лет. Среди пар, которые остались вместе, наличие таких сомнений также было связано с более низкой удовлетворённостью браком.

В то же время предсвадебная тревога не обязательно свидетельствует о проблемах между партнерами. Причиной могут быть сомнения человека в собственной готовности к браку и ответственности, которую предполагают такие серьёзные обязательства. На страхи также может влиять предыдущий опыт — например, развод или несчастливые отношения, свидетелем которых человек был ранее.

По словам психолога, такие переживания важно не замалчивать, а обсуждать с партнером. Откровенный разговор может помочь понять, речь ли идет о временном волнении перед свадьбой, или же сомнения указывают на более серьёзные проблемы в отношениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что жительница Великобритании решила не отменять грандиозное торжество после того, как возлюбленный внезапно бросил её за неделю до свадьбы. Вместо традиционной церемонии она устроила роскошную вечеринку в Италии.

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