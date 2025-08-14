За что на пляжах мира могут оштрафовать на тысячи евро: имейте в виду

За что на пляжах мира могут оштрафовать

Летний отпуск на морском побережье кажется идеальным отдыхом, где можно расслабиться и забыть все правила. Однако существует одна привычка, которая может стоить тысячи евро и испортить впечатление от поездки — мочеиспускание в море. Многие считают это невинной «мелочью», ведь море так велико. Однако во многих популярных туристических странах это считается серьезным нарушением общественного порядка, за которое можно получить серьезный штраф.

За что на пляжах мира можно заплатить штраф

Прямого запрета мочиться в морскую воду часто не существует. Однако в большинстве стран подобные действия расцениваются как публичное мочеиспускание или антисоциальное поведение, за что предусмотрены штрафы. Это не только вопрос закона, но и вопрос гигиены и этики, поскольку никто не хочет плавать рядом с чужими сюрпризами.

Вот какие штрафы и за что придется заплатить на самых популярных курортах.

Испания (Марбелья и Виго). Хотя мочиться в самой воде технически можно, делать это с берега или волнорезов запрещено. За такое нарушение может быть наложен штраф до 635 фунтов стерлингов (более 32 000 грн). При повторном нарушении сумма может возрасти до 1298 фунтов (свыше 66 000 грн).

Португалия (Албуфейра). Прямого запрета мочиться в море нет, но публичное мочеиспускание считается серьезным нарушением общественного порядка. Штрафы могут варьироваться от 150 до 1800 евро (от 6 500 до 78 000 грн).

Италия. Здесь, как и в Португалии, прямого запрета нет. Но если вас заметят на пляже или рядом с ним, готовьтесь платить до 8000 фунтов стерлингов (свыше 400 000 грн) штрафа за нарушение общественного порядка.

Франция. На популярных пляжах Лазурного побережья публичное мочеиспускание, даже в море, считается нарушением общественного порядка. Штраф может достигать нескольких сотен евро.

Хорватия. Здесь мочиться в море официально запрещено. Муниципалитеты активно следят за соблюдением правил гигиены на пляжах.

Греция . Публичное мочеиспускание есть нарушение правил поведения на пляже, за что могут применяться штрафы, особенно в туристических зонах.

Турция: В этой стране, особенно на курортах, строго запрещено мочиться в общественных местах, включая пляжи и море. Нарушителей наказывают штрафами и даже административным арестом.

Египет и Кипр. На популярных курортах этих стран публичное мочеиспускание могут наложить штраф. На Кипре туристы обычно пользуются многочисленными санузлами, что предотвращает такие ситуации.

Вредит ли это морю? Мнение ученых и экологов

С точки зрения здоровья ученые уверяют, что моча на 95% состоит из воды и содержит те же химические вещества, что и морская вода (ионы натрия и хлорида). Поэтому в общем объеме моря или океана небольшое количество мочи не наносит вреда морским жителям.

Однако в туристических зонах, где собирается большое количество отдыхающих, ситуация другая. Накопление человеческих отходов может серьезно загрязнить воду и нанести вред коралловым рифам. Так, в заливе Майя в Таиланде был временно запрещен доступ туристам именно из-за такого загрязнения. Кроме того, это просто неприятно и невежливо по отношению к другим пловцам.

Итак, чтобы не испортить себе отпуск большим штрафом, соблюдайте простые правила:

Предварительно проверяйте местные законы и правила поведения на пляже.

Пользуйтесь общественными туалетами, которые, как правило, доступны поблизости всех популярных пляжей.

Уважайте окружающих и других отдыхающих.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей и наслаждаться отпуском, не заботясь о штрафах.