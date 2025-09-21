За какие старые телефоны можно получить тысячи долларов — список

Аппарат производства Motorola можно продать за 1965 долларов

Многие из нас хранят старые мобильные телефоны, не догадываясь, что эти ретро-аппараты могут иметь подлинную ценность для коллекционеров. Британская компания Protect Your Bubble составила список моделей, которые можно продать за приличные суммы. Эти телефоны интересны не только как раритеты, но и артефакты технологической эволюции.

Об этом пишет РадиоТрек.

Motorola DynaTAC 8000X — исторический артефакт

На вершине списка — легендарный Motorola DynaTAC 8000X. Эта модель не просто телефон, это первое коммерчески доступное мобильное устройство в истории. Выпущенный в 1985 году, он стоил около 3000 фунтов стерлингов, что делало его предметом роскоши. Сейчас этот раритет можно продать на eBay примерно за 1965 долларов. Его ценность в символизме, ведь именно с него началась эра мобильной связи.

HTC / © engadget.com

HTC — чудо из прошлого

Второе место в рейтинге занимает малоизвестная, но ценная модель HTC. Вышедший в 2009 году этот смартфон на базе Windows позиционировался как «персональный цифровой помощник». Сначала его цена была всего 145 долларов, но сегодня коллекционеры готовы платить за него до 600 долларов.

iPhone 2G — первенец современной эры

Замыкает тройку фаворитов iPhone 2G. Этот телефон можно назвать прародителем современных смартфонов. На eBay его стоимость составляет 333 долларов, хотя некоторые продавцы могут просить за него до 600 долларов.

Другие ценные модели

Кроме лидеров, в списке есть и другие интересные модели:

Motorola RAZR2 — можно продать за 341 доллар.

Nokia 7280 (телефон-помада) — ценится коллекционерами примерно в 200 долларов.

Motorola Microtac 9800X — его средняя стоимость на eBay составляет 264,7 доллара.

Если у вас дома старый телефон, возможно, он является не просто воспоминанием, а настоящим сокровищем. Следует проверить.

