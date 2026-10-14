За милой внешностью скрываются проблемы: ветеринар назвал 4 породы кошек, которых следует избегать

Сфинкс / © Pexels

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Ветеринар Бен назвал четыре популярные породы кошек, которых он лично не хотел бы заводить. Среди причин — склонность к определенным проблемам со здоровьем, особенности поведения и более сложные потребности животных.

Об этом сообщило издание Express.

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Эксперт подчеркнул, что это его личный выбор, а не рекомендация отказаться от этих кошек. В список вошли бенгальские, сфинксы, шотландские вислоухие и персидские кошки.

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Бенгальская кошка

Бенгальские кошки известны своей пятнистой или мраморной шерстью, которая придает им «дикий» вид. Они активны, умны и нуждаются в большом внимании и стимуляции.

По словам Бена, среди ветеринаров бенгальские кошки считаются животными, которые могут вести себя агрессивно, в частности из-за страха. Из-за этого работать с ними порой бывает непросто.

Кроме того, их высокая активность и потребность в постоянной нагрузке означают, что далеко не каждый дом станет для них комфортной средой обитания.

Сфинкс

Второй породой в списке стал сфинкс. Эти кошки практически не имеют шерсти, отличаются морщинистой кожей и нуждаются в регулярном уходе за ней.

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Впрочем, в данном случае причина выбора ветеринара гораздо проще. Бен признался, что сам предпочитает пушистых кошек, которых приятнее обнимать.

В то же время сфинксы известны как энергичные, любознательные и общительные животные, которые могут быть очень ласковыми со своими хозяевами.

Шотландская вислоухая

Гораздо более серьезные предостережения ветеринар высказал в отношении шотландских вислоухих кошек. Их характерная внешность с загнутыми вперед ушами связана с нарушением развития хрящевой ткани.

По словам Бена, проблема касается не только ушей, но и суставов животного. Из-за этого у таких кошек ещё в молодом возрасте может развиться болезненный артрит.

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Именно поэтому ветеринар заявил, что не хотел бы поддерживать разведение этой породы.

Персидская кошка

В список попали и персидские кошки. Они известны длинной шерстью, спокойным характером и плоской мордой. Именно последняя особенность больше всего беспокоит ветеринара.

Бен рассказал, что видел персидских кошек с настолько плоскими мордами, что их носы казались вдавленными внутрь, а глаза сильно выпячивались вперёд. По его словам, таким животным может быть сложно дышать — подобная проблема встречается и у собак с плоскими мордами.

Ветеринар объяснил, что у персов могут быть слишком узкие ноздри, особенности строения носовых ходов и проблемы со слезными протоками. Из-за этого характерная внешность породы в отдельных случаях может сопровождаться проблемами со здоровьем.

Напомним, что кошки могут не только дарить положительные эмоции, но и оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Учёные обнаружили интересную связь между содержанием этих животных и риском смерти от сердечных заболеваний.

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