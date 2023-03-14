За один день выиграл два джекпота: как мужчина загладил вину перед разгневанной женой

Супруги из австралийского пригорода Дапто выиграли 2 миллиона долларов после того, как мужчина приобрел для любимой два одинаковых лотерейных билета.

Каждый из них принес паре по миллиону долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, на прошлой неделе мужчина изрядно расстроил свою жену, забыв купить лотерейный билет для предварительного розыгрыша. Чтобы искупить свою вину, на этот раз он приобрел два билета с теми же номерами, которыми играла его избранница почти 30 лет.

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"Моя жена играла в эти числа почти три десятилетия и всегда говорила, что однажды они будут разыграны. Сегодня утром она продолжала вычеркивать номер за номером в своем билете, и как только мы поняли, что выиграли миллион долларов на одном билете, я подумал, что должен рассказать ей и о втором идентичном билете", — сказал он.

Со своей стороны женщина призналась, что закричала, когда узнала о первом выигрыше, и едва не потеряла сознание, когда муж сообщил, что они удвоили сумму.

Свой выигрыш новоиспеченные миллионеры хотят потратить на свою семью, в частности, приобрести дочери дом и помочь внукам, а затем отправиться в отпуск.

"Я хотел бы путешествовать по Австралии и увидеть все уголки нашей страны", — поделился счастливчик.

Напомним, не так давно австралиец сорвал джекпот, но потерял лотерейный билет. Узнайте, удалось ли ему забрать свой выигрыш.

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