За отказ партнеру в сексе можно попасть в тюрьму

Супруги в ссоре. Иллюстративное изображение / © Freepik

Реклама

В африканской стране Гане отказ супружескому партнеру в сексе может привести к обвинениям в эмоциональном насилии, которое является уголовным преступлением. За такое правонарушение предусмотрено тюремное заключение.

Об этом пишет издание GhanaWeb со ссылкой на интервью помощника комиссара полиции Денниса Фиакпуи Ганскому информационному агентству.

По словам полицейского чиновника, женщин, которые отказывают своим мужчинам в сексе, могут обвинить в эмоциональном насилии и, если их признают виновными, посадить в тюрьму на срок до двух лет.

Реклама

Он добавил, что закон также применяется к мужчинам, которые могут отказывать своим женам в сексе, призывая таких женщин, подвергшихся эмоциональному насилию, также подавать жалобы в полицию.

Помощник комиссара полиции перечислил также другие ситуации супружеской жизни, которые могут быть расценены как эмоциональное насилие. В частности это может быть отказ мужа от еды, приготовленной женой, его позднее возвращение домой или другое поведение, которое делает женщину «несчастной и наносит эмоциональную боль».

Пострадавших от такого насилия призывают обращаться в полицию.

Напомним, в Англии 86-летнего мужчину оштрафовали на 250 фунтов за засорение после того, как он выплюнул листок, который случайно залетел ему в рот.