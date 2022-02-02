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За пожертвования купил авто: блогер "кинул" своих подписчиков на 500 тыс. долларов и заявил, что ничего не будет возвращать

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За пожертвования купил авто: блогер "кинул" своих подписчиков на 500 тыс. долларов и заявил, что ничего не будет возвращать

Фото: Ice Poseidon, YouTube

Блогер после разоблачения вернул поклонникам всего 40 тыс. долларов.

В США YouTube-блогер Пол Денино, известный как Ice Poseidon, присвоил 500 тыс. долларов, которые ему прислали его подписчики для создания новой платформы. Вместо этого он купил себе автомобиль Tesla.

Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на расследование другого блогера под ником Coffezilla.

Ice Poseidon агитировал своих поклонников инвестировать в платформу CxCoin, целью которой является поддержка создателей контента, которые смогут получать помощь в криптовалюте. Люди вкладывали деньги в этот проект, потому что блогер убедил их, что это инвестиции в будущее. Когда он насобирал 500 тыс. долларов пожертвований, то вместо обещаний о помощи создателям контента взял себе 300 тыс. долларов, чтобы купить автомобиль Tesla, а 200 тыс. долларов из этой суммы достались неназванным партнерам блогера.

Когда блогера обвинен в краже, он заявил, что фанаты сами виноваты из-за своей наивности, и сообщил, что не планирует возвращать деньги. 

Однако после разоблачения блогер вернул фанатам всего 40 тыс. долларов.

Впоследствии блоггер Ice Poseidon все-таки отреагировал на скандал. Он убеждает своих поклонников, что не присваивал чужие средства.

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