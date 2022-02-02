За пожертвования купил авто: блогер "кинул" своих подписчиков на 500 тыс. долларов и заявил, что ничего не будет возвращать

Блогер после разоблачения вернул поклонникам всего 40 тыс. долларов.
В США YouTube-блогер Пол Денино, известный как Ice Poseidon, присвоил 500 тыс. долларов, которые ему прислали его подписчики для создания новой платформы. Вместо этого он купил себе автомобиль Tesla.
Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на расследование другого блогера под ником Coffezilla.
Ice Poseidon агитировал своих поклонников инвестировать в платформу CxCoin, целью которой является поддержка создателей контента, которые смогут получать помощь в криптовалюте. Люди вкладывали деньги в этот проект, потому что блогер убедил их, что это инвестиции в будущее. Когда он насобирал 500 тыс. долларов пожертвований, то вместо обещаний о помощи создателям контента взял себе 300 тыс. долларов, чтобы купить автомобиль Tesla, а 200 тыс. долларов из этой суммы достались неназванным партнерам блогера.
Когда блогера обвинен в краже, он заявил, что фанаты сами виноваты из-за своей наивности, и сообщил, что не планирует возвращать деньги.
BREAKING! Знаменитый livestreamer Ice Poseidon был поставлен на $500,000+ от его владельцев в crypto scam he started called CXCOIN. Я соответствую Ice on a call and he told me he was going to “look out for himself and not do that” (return the money)— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022
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Однако после разоблачения блогер вернул фанатам всего 40 тыс. долларов.
После осуществления столько было бы делать это: Ice told me he going to 'return $155K', which is a male fraction of what he took.— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022
However he once again has led, because to date--- only $40K has been returned to the liquidity pool. pic.twitter.com/E1rMecWU3U
Впоследствии блоггер Ice Poseidon все-таки отреагировал на скандал. Он убеждает своих поклонников, что не присваивал чужие средства.
По post has lot of terminology and might be hard to grasp if you're noob to crypto, but everything is verifiable and I encourage people to go check for themselves. Я не 'steal' или 'scam' anyone. nor did i make money on the expense of others.— Ice_Poseidon (@REALIcePoseidon) February 2, 2022
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