За штрафующих немецких дачников: почему в стране нельзя ночевать на даче

За штрафующих немецких дачников

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Германия славится своей любовью к порядку, и это касается даже дачных участков. В отличие от более свободных украинских реалий, немецкие дачники вынуждены соблюдать целый ряд строгих правил, нарушение которых может привести к ощутимым штрафам и даже потере права на пользование участком.

Германия славится своей любовью к порядку, и это касается даже дачных участков. В отличие от более свободных украинских реалий, немецкие дачники вынуждены соблюдать целый ряд строгих правил, нарушение которых может привести к ощутимым штрафам и даже потере права на пользование участком. Давайте подробнее разберемся, за что могут наказать владельцев и арендаторов маленьких садовых раев в Германии.

Основные правила для дачников в Германии

В Германии существует четкая законодательная база, регулирующая использование так называемых малых садов (Kleingärten). Основу составляет Федеральный закон о малых садах (Bundeskleingartengesetz), определяющий ключевые принципы и требования. Дополнительно действуют местные уставы садоводческих обществ (Kleingartenvereine), которые могут устанавливать еще более подробные правила, учитывая специфику конкретной территории.

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Важно понимать, что немецкий Kleingarten — это, прежде всего , участок для выращивания сельскохозяйственной продукции для собственного потребления. Закон четко определяет, что не менее трети площади должно быть отведено под плодово-ягодные культуры и овощи. Отдых и развлечения хоть и не запрещены полностью, но рассматриваются как второстепенные.

Размеры участков обычно невелики — от 200 до 400 квадратных метров. На них можно возводить небольшие садовые домики (Lauben) площадью до 24 квадратных метров, которые предназначены для хранения инструмента и временного пребывания днем, но не для постоянного проживания.

Немецкие Kleingärten, в отличие от украинских дач, обычно не расположены в живописных природных местах. Их часто можно встретить вблизи транспортных магистралей, железнодорожных путей или промышленных зон — на территориях, не подходящих для жилой застройки.

Малые сады в Германии могут находиться как в частной собственности, так и в аренде, причем аренда является распространенной практикой из-за высокой стоимости земли. Арендные участки объединяются в кооперативы, устанавливающие жесткие правила их использования. Владельцы и арендаторы обязаны ухаживать за садом, выращивать растения и строго соблюдать установленные нормы.

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За ночевку на даче — штраф

Одним из самых удивительных для украинского дачника правил является строгий запрет на регулярный ночлег в садовых домиках. Немецкое законодательство рассматривает Kleingarten как место для садоводства, а не как альтернативу жилью.

Почему ночевать на даче запрещено?

Основная причина запрета ночлега в немецких малых садах (Kleingärten) кроется в законодательных ограничениях. Садовые домики в этих кооперативах не отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Они лишены необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного длительного пребывания.

У большинства Kleingärten нет централизованного водоснабжения и канализации, что делает их непригодными для постоянного проживания.

Садовые домики обычно не оборудованы системами отопления, поэтому их невозможно использовать в холодное время года.

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Отсутствие противопожарной сигнализации и других средств безопасности делает ночлег опасным.

Градостроительные ограничения. В Германии существует четкое разделение территорий на жилые и рекреационные зоны. Kleingärten относятся к рекреационным зонам, предназначенным для дневного отдыха и садоводства, а не для проживания. Их использование регулируется отдельным «Федеральным законом о малых садах» (Bundeskleingartengesetz).

Регулирование жилищного фонда и налогообложение. Постоянное проживание на дачах усложняет учет населения, налогообложение и контроль использования жилищных ресурсов.

Обеспечение тишины и покоя. Массовое постоянное проживание в дачных кооперативах может нарушить покой соседних жилых районов из-за увеличения шума, транспорта и прочей активности.

Нарушение запрета на ночлег считается серьезным нарушением и может привести к штрафам, размер которых варьируется в зависимости от местных правил, но может достигать нескольких сотен евро. В самом худшем случае систематическое игнорирование этого правила может стать основанием для расторжения договора аренды участка. Краткое пребывание на даче днем для работы в саду или отдыхе, конечно, разрешается.

Руки прочь от живых изгородей и деревьев

В Германии существует строгое правило, ограничивающее вмешательство в живую природу в определенный период года. Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды (§ 39 п. 5), с 1 марта по 30 сентября по всей стране действует запрет на вырубку и кардинальную обрезку деревьев, а также на радикальную стрижку кустов, живых изгородей и других дерево-кустарниковых насаждений.

Этот закон направлен не столько на защиту самих растений, сколько на сохранение фауны — мелких животных, птиц и насекомых. Именно весной многие птицы и мелкие звери находят приют в густых зарослях живых изгородей и кустарников. Птицы часто строят там гнезда и выводят потомство. В условиях активной человеческой деятельности многие виды животных и птиц в Германии и без того теряют значительную часть своих естественных мест обитания, поэтому закон призван минимизировать дополнительное вмешательство в их среду обитания в важный период размножения.

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Нарушение этого закона, регулирующего садовые работы, даже если оно произошло ненамеренно по незнанию, может привести к серьезным штрафам — от 50 до 100 тысяч евро. Однако размер штрафов за подобные административные правонарушения варьируется в зависимости от федеральной земли и степени причиненного ущерба. Например, в Баварии обрезка или полная вырубка живой изгороди длиной до 10 метров в запрещенный период может стоить от 50 до 1000 евро. В то же время в Мекленбурге-Передней Померании наказание значительно строже, и штраф может достигать 100 тысяч евро.

В период с марта по сентябрь (фактически до конца сентября, как указано в законе, а не до октября) в Германии разрешены лишь легкие, поверхностные работы по обрезке кустов и живых изгородей, например, для поддержания их формы, если они слишком разрослись. При этом садоводы должны быть особенно внимательны к птицам и другим мелким животным, которые могут гнездиться в этих растениях, и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы их не потревожить.

Есть и исключения из этого правила. Федеральный закон об охране окружающей среды обычно не распространяется на небольшие деревья, произрастающие в частных садах, при условии, что они не являются «местами обитания диких животных и растений».

Кроме того, в исключительных случаях обрезка кустов и деревьев в запрещенный период может производиться по распоряжению местных властей. Например, ветки, мешающие дорожному движению или железной дороге, могут убираться круглогодично. Также разрешается обрезать ветки или спиливать деревья, представляющие угрозу прохожим, особенно часто это делается после сильных ветров.

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