За солнечным затмением будут наблюдать с борта самолета: в Испании организовали уникальный рейс

Солнечное затмение / © Associated Press

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Испанская авиакомпания Iberia 12 августа организовала необычный рейс, который позволит пассажирам увидеть полное солнечное затмение с высоты около 10 тысяч метров. В полете примут участие ученые, а за небесным явлением можно будет наблюдать онлайн благодаря прямой трансляции с борта.

Об этом сообщило издание Times Out.

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Специальный рейс получил номер IB1473 — в честь 1473 года, когда родился астроном Николай Коперник. Самолёт вылетит из мадридского аэропорта Барахас в 18:45 и пролетит над испанской провинцией Паленсия, после чего вернётся в столицу.

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Маршрут был разработан таким образом, чтобы воздушное судно пересекло полосу полного солнечного затмения. Полёт на высоте примерно 10 км должен снизить вероятность того, что наблюдению за редким явлением помешают облака и атмосферные условия.

Рейс будет иметь не только туристическую, но и научную цель. Вместе с пассажирами на борту будут находиться исследователи проекта Shelios под руководством астронома Микеля Серра-Рикарта. Они планируют использовать затмение для наблюдений за солнечной короной.

Увидеть затмение с борта самолета смогут и пользователи социальных сетей. Iberia планирует передавать изображения с борта в режиме реального времени с помощью спутниковой связи Starlink и транслировать их на своих страницах.

Аналогичную инициативу подготовила и Brussels Airlines. Авиакомпания также анонсировала тематический рейс, посвящённый солнечному затмению. На территории Бельгии Луна закроет около 96% солнечного диска.

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Как возникает полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение происходит в тот момент, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и для наблюдателей в определенных районах полностью закрывает его диск.

Этот эффект возможен благодаря уникальному соотношению размеров небесных тел и расстояния между ними. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны, однако наша звезда расположена примерно в 400 раз дальше от Земли. В результате для земного наблюдателя Солнце и Луна имеют почти одинаковый видимый размер.

Для Пиренейского полуострова затмение 12 августа станет особенным событием — полную фазу этого явления там увидят впервые за 114 лет.

Напомним, 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение, полоса которого пройдет над частью Европы и Атлантического океана. В то же время частичную фазу этого явления смогут увидеть на значительно большей территории — примерно на четверти Земли.

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Смотреть на Солнце без специальной защиты во время затмения опасно. Даже когда Луна закрывает почти весь солнечный диск, излучение от его открытой части способно повредить сетчатку. При этом человек может не заметить повреждение сразу: нарушения зрения в некоторых случаях проявляются лишь через несколько часов.

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