Женщина нашла квартиру за зеркалом в ванной

Жительница Нью-Йорка Саманта Гартшу наткнулась на настоящий триллер в собственном доме: за зеркалом в ванной она нашла отверстие, которое вело в заброшенную трехкомнатную квартиру. Внутри были мусор и даже бутылка с водой — «признак жизни», как назвала ее женщина.

Об этом сообщило издание Mirror.

Женщину несколько дней беспокоил постоянный холодный ветерок, который ощущался каждый раз, когда она заходила в ванную. Сначала Саманта пыталась найти источник сквозняка, проверяя вентиляцию, выключатель света и даже закрывая щели, однако это не помогло. В конце концов она выяснила, что поток воздуха идет просто от зеркала на стене.

Сняв зеркало, Саманта увидела за ним отверстие, которое вело в темное, влажное помещение. Она зафиксировала все на видео, которое опубликовала в TikTok в 2021 году. В ролике женщина сначала зовет на помощь соседей по квартире, после чего надевает импровизированный налобный фонарик, защитную маску и берет молоток, готовясь к исследованию загадочного пространства.

Пробравшись сквозь отверстие, она обнаружила заброшенную трехкомнатную квартиру. Внутри были старый туалет, мусорные пакеты и пустая бутылка с водой, которую Саманта назвала «признаком жизни». Она тихо спрашивает на видео: «Что со мной не так?» и добавляет: «Какой у меня план действий?», осознавая, что не знает, чего еще ожидать.

После короткого осмотра Саманта вернулась обратно и закрыла отверстие в стене. Впоследствии в комментарии изданию Curbed Хартшу рассказала, что сначала испугалась, ведь ожидала, что внутри может быть кто-то живой. Однако по ее словам, помещение оказалось заброшенным и непригодным для жизни: там не было ни ванны, ни туалета, а «пол, и то, что, как я думаю, должно было бы быть кухней, было разорвано».

Женщина отметила, что даже руководители ее дома были шокированы этим открытием, а происхождение скрытой квартиры остается неизвестным.

«Я думаю, что у каждого в Нью-Йорке такие маленькие квартиры, что ты не знаешь, что найдешь. И все надеются на большее место», — подытожила она.

