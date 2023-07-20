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Забавные фотографии животных, представленные на конкурсе Comedy Pets Photography Awards 2023

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Забавные фотографии животных, представленные на конкурсе Comedy Pets Photography Awards 2023

Клаус-Петер Зельцер — "Трое серых" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Герои фотоконкурса Comedy Pets Photography Awards 2023 -- наши домашние питомцы

Недавно было объявлено 25 финалистов премии фотоконкурса Comedy Pets Photography Awards 2023. Ежегодный конкурс представляет забавные фото домашних питомцев.

Премия Comedy Pets Photography Awards основана двумя выдающимися профессионалами в области фотографии — Томом Саллама и Полом Джойнсон-Гиксом. Эти фотографы являлись организаторами конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. А чтобы обратить внимание на домашних животных, продемонстрировать их тесную связь с человеком и был создан фотоконкурс Comedy Pets Photography Awards.

Мероприятие должно показать, сколько радости приносят нам домашние питомцы и поддержать малоизвестные благотворительные организации, защищающие права и благополучие животных. По словам основателей, цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблеме защиты животных и отметить неоценимую роль питомцев в нашей жизни.

До 6 августа будет открыто голосование за приз "Народный выбор", а затем члены жюри присудят награду за лучшую фотографию. Кульминация конкурса наступит 11 августа, когда будут объявлены победители.

Предлагаем познакомиться с некоторыми фотографиями финалистов, каждая из которых сочетает юмор, доброту и любовь к животным.

Софи Бойнтон —
Софи Бойнтон — "Копание это вам не шутки" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Коренная Музер —
Коренная Музер — "Так вот ты какой, источник счастья" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Керстин Лейхтенмюллер из «Мое лицо, когда мой любимый говорит привет» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Керстин Лейхтенмюллер из «Мое лицо, когда мой любимый говорит привет» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Удо Краусс с песней «Кто ты?» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Удо Краусс с песней «Кто ты?» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Кеничи Моринага с «Большим боссом» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Кеничи Моринага с «Большим боссом» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Мишель Зогзоги с «Событием, которое меняет жизнь» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Мишель Зогзоги с «Событием, которое меняет жизнь» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Лана Поликова с «Милой парой» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Лана Поликова с «Милой парой» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Гилл Вудкок из
Гилл Вудкок из "Keep your eye on the ball" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

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Дата публикации
Просмотры
1890
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