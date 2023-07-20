Забавные фотографии животных, представленные на конкурсе Comedy Pets Photography Awards 2023

Недавно было объявлено 25 финалистов премии фотоконкурса Comedy Pets Photography Awards 2023. Ежегодный конкурс представляет забавные фото домашних питомцев.

Премия Comedy Pets Photography Awards основана двумя выдающимися профессионалами в области фотографии — Томом Саллама и Полом Джойнсон-Гиксом. Эти фотографы являлись организаторами конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. А чтобы обратить внимание на домашних животных, продемонстрировать их тесную связь с человеком и был создан фотоконкурс Comedy Pets Photography Awards.

Мероприятие должно показать, сколько радости приносят нам домашние питомцы и поддержать малоизвестные благотворительные организации, защищающие права и благополучие животных. По словам основателей, цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблеме защиты животных и отметить неоценимую роль питомцев в нашей жизни.

До 6 августа будет открыто голосование за приз "Народный выбор", а затем члены жюри присудят награду за лучшую фотографию. Кульминация конкурса наступит 11 августа, когда будут объявлены победители.

Предлагаем познакомиться с некоторыми фотографиями финалистов, каждая из которых сочетает юмор, доброту и любовь к животным.

Софи Бойнтон — "Копание это вам не шутки" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Коренная Музер — "Так вот ты какой, источник счастья" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Керстин Лейхтенмюллер из «Мое лицо, когда мой любимый говорит привет» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Удо Краусс с песней «Кто ты?» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Кеничи Моринага с «Большим боссом» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Мишель Зогзоги с «Событием, которое меняет жизнь» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Лана Поликова с «Милой парой» Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Гилл Вудкок из "Keep your eye on the ball" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

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