Забавные фотографии животных, представленные на конкурсе Comedy Pets Photography Awards 2023

Герои фотоконкурса Comedy Pets Photography Awards 2023 -- наши домашние питомцы
Недавно было объявлено 25 финалистов премии фотоконкурса Comedy Pets Photography Awards 2023. Ежегодный конкурс представляет забавные фото домашних питомцев.
Премия Comedy Pets Photography Awards основана двумя выдающимися профессионалами в области фотографии — Томом Саллама и Полом Джойнсон-Гиксом. Эти фотографы являлись организаторами конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. А чтобы обратить внимание на домашних животных, продемонстрировать их тесную связь с человеком и был создан фотоконкурс Comedy Pets Photography Awards.
Мероприятие должно показать, сколько радости приносят нам домашние питомцы и поддержать малоизвестные благотворительные организации, защищающие права и благополучие животных. По словам основателей, цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблеме защиты животных и отметить неоценимую роль питомцев в нашей жизни.
До 6 августа будет открыто голосование за приз "Народный выбор", а затем члены жюри присудят награду за лучшую фотографию. Кульминация конкурса наступит 11 августа, когда будут объявлены победители.
Предлагаем познакомиться с некоторыми фотографиями финалистов, каждая из которых сочетает юмор, доброту и любовь к животным.
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