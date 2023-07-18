Забавный момент: собаку застукали, как она справляла нужду в писсуар паба – фото

Собака ошарашила посетители британского паба, которые застукали ее в мужском туалете.

На фото, обнародованном в Сети, видно, как четырехлапый справляет естественную нужду в писсуар. Пес стоял, как человек, чем изумил всех.

Собака в туалете паба / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

Пятилетний Дакс живет со своей хозяйкой Даниэллой Дьюс и ее семьей. Женщина отрицает, что когда-нибудь учила его, как пользоваться писсуаром.

Собака в туалете паба / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

46-летняя женщина рассказала Manchester Evening News: "Клиенты в The Plough сказали мне, что он делал это раньше, но обычно задирает ногу возле. К счастью, на этот раз клиент решил сфотографировать его. Его реакция, как и реакция всего паба, была полна удивления и веселья. Другая моя собака, Изи, бигль, — самка, но она тоже так мочится. Я никогда их не учила, поэтому одному Богу известно, как они научились этому".

Собака в туалете паба / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

Женщина также поделилась, что у Дакса "такой характер", и что еда должна быть "на высоте не менее 1,8 метра от пола", чтобы он не воровал ее у клиентов.

"Честно говоря, он такой персонаж. В пабе так много историй о нем, что люди будут говорить о нем годами после того, как мы уйдем", — добавила она. "Он ворует здесь еду у всех. Завсегдатаи теперь знают, что еда должна быть не менее чем в 1,8 м от пола, если вы не хотите ее потерять. Он даже открывал сумки на молнии, чтобы воровать чизбургеры".

Напомним, мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд. Он заявил, что ненадолго ослеп.

Читайте также: