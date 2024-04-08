Заблудился, ограбили и похитили: как мужчина впервые в истории человечества пробежал через всю Африку

Это путешествие не обошлось без проблем.
Британец по прозвищу Hardest Geezer (самый жесткий чудак), завершивший 352-дневный забег, чтобы стать первым человеком, пробежавшим через всю Африку, был похищен, ограблен под дулом пистолета и даже заблудился в джунглях на своем пути.
Об этом пишет Daily Star.
Расс Кук наконец-то совершил свой подвиг, прибыв в воскресенье, 7 апреля, на северный край континента, где к нему присоединилась толпа, чтобы поддержать на финальном участке.
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От угона под дулом пистолета до ужасной схватки с "кучей охотников с мачете" – пробег Расса, безусловно, вошел в учебники истории.
Вооруженное ограбление
Спустя всего 50 дней после отъезда из Южной Африки, 24 июня Русс стал жертвой вооруженного ограбления в Анголе. Воры украли ценные вещи Русса и его команды поддержки, в частности, паспорта, визы, наличные деньги, телефоны и фотоаппараты.
Однако этого было недостаточно, чтобы остановить бегуна, и он продолжил свою миссию.
Он сказал на Х: "Никто из нас не погиб и не был ранен. Мы не позволили им вывести нас из фургона. Но мы потеряли много нашего снаряжения. Пару фотоаппаратов, два айфона, все наличные деньги, паспорта и еще кое-что. Трудный был день. Но мы живы, чтобы рассказать эту историю. Могло быть гораздо хуже. Местная полиция делает все возможное, чтобы помочь".
Похищение на фоне "каннибальских" страхов
Расс был почти на полпути своего забега по сбору средств, когда потерял свою команду и наткнулся на сельское поселение. Там вождь потребовал от бегуна, который бежал без средств, денег. Вскоре он оказался в окружении людей, вооруженных мачете.
Он рассказывал тогда на Х: "Опорожнил сумку, чтобы показать, что у меня нет ничего, кроме недоеденного печенья. Отдал его им и побежал. Следующие несколько часов я провел, продираясь через заросшие джунгли. Пытался держаться подальше от троп, пока не отошел далеко".
Но все пошло еще хуже после того, как он понял, что фургон поддержки не может выехать на дорогу, пока двое мужчин внезапно не "подъехали на велосипеде".
Он добавил: "Дальше была семичасовая поездка на мотоцикле вглубь джунглей. В моей голове я думал, что это конец. Меня вот-вот заключат в конголезский ГУЛАГ, а потом разорвут на куски и съедят".
Позже после того, как его привезли в деревню, Расс был вынужден силой зайти в хижину. По его словам, группа мужчин начала спорить о том, что с ним делать. В конце концов ему удалось договориться с ними, и его команда организовала спасение.
Проблемы со здоровьем
В первые недели забега у ультрамарафонца возникли незначительные проблемы с желудком, но на 45-й день ему пришлось отдохнуть. Это произошло из-за того, что врачи обнаружили кровь и белок в его моче.
Позже, на 200-й день забега, у Расса не было другого выбора, кроме как уменьшить свой километраж после того, как врач в Нигерии выразил обеспокоенность. Он был вынужден пропустить 205-й и 206-й день.
Он сказал: "Мне понадобилось несколько дней, чтобы сделать несколько снимков. Никаких повреждений костей не обнаружено, так что единственным оставшимся вариантом было прекратить ковылять, как маленькая ласка, получить самое сильное обезболивающее и снова зомбировать дорогу".
Борьба за визу
На 278-й день усилия Расса были почти остановлены из-за проблем с визой. Не по своей вине ему пришлось ждать разрешения на пересечение границы с Мавритании в Алжир.
Тогда он боялся, что "игра окончена", но предпринял последнюю попытку в видеообращении в социальных сетях, которое собрало 11 миллионов просмотров. Видео привлекло внимание владельца компании X Илона Маска, членов парламента Тима Лафтона и Александра Стаффорда, а также Министерства внутренних дел.
Его отчаянный призыв окупился, поскольку посольство Великобритании в Алжире предложило ему визу вежливости на месте.
Во время забега Кук преодолел более 16 250 км и собрал более 690 000 фунтов стерлингов.
Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.
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