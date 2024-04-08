Заблудился, ограбили и похитили: как мужчина впервые в истории человечества пробежал через всю Африку

Британец по прозвищу Hardest Geezer (самый жесткий чудак), завершивший 352-дневный забег, чтобы стать первым человеком, пробежавшим через всю Африку, был похищен, ограблен под дулом пистолета и даже заблудился в джунглях на своем пути.

Об этом пишет Daily Star.

Расс Кук наконец-то совершил свой подвиг, прибыв в воскресенье, 7 апреля, на северный край континента, где к нему присоединилась толпа, чтобы поддержать на финальном участке.

Для просмотра фото листайте вправо

От угона под дулом пистолета до ужасной схватки с "кучей охотников с мачете" – пробег Расса, безусловно, вошел в учебники истории.

Вооруженное ограбление

Спустя всего 50 дней после отъезда из Южной Африки, 24 июня Русс стал жертвой вооруженного ограбления в Анголе. Воры украли ценные вещи Русса и его команды поддержки, в частности, паспорта, визы, наличные деньги, телефоны и фотоаппараты.

Однако этого было недостаточно, чтобы остановить бегуна, и он продолжил свою миссию.

Он сказал на Х: "Никто из нас не погиб и не был ранен. Мы не позволили им вывести нас из фургона. Но мы потеряли много нашего снаряжения. Пару фотоаппаратов, два айфона, все наличные деньги, паспорта и еще кое-что. Трудный был день. Но мы живы, чтобы рассказать эту историю. Могло быть гораздо хуже. Местная полиция делает все возможное, чтобы помочь".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Похищение на фоне "каннибальских" страхов

Расс был почти на полпути своего забега по сбору средств, когда потерял свою команду и наткнулся на сельское поселение. Там вождь потребовал от бегуна, который бежал без средств, денег. Вскоре он оказался в окружении людей, вооруженных мачете.

Он рассказывал тогда на Х: "Опорожнил сумку, чтобы показать, что у меня нет ничего, кроме недоеденного печенья. Отдал его им и побежал. Следующие несколько часов я провел, продираясь через заросшие джунгли. Пытался держаться подальше от троп, пока не отошел далеко".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Но все пошло еще хуже после того, как он понял, что фургон поддержки не может выехать на дорогу, пока двое мужчин внезапно не "подъехали на велосипеде".

Он добавил: "Дальше была семичасовая поездка на мотоцикле вглубь джунглей. В моей голове я думал, что это конец. Меня вот-вот заключат в конголезский ГУЛАГ, а потом разорвут на куски и съедят".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Позже после того, как его привезли в деревню, Расс был вынужден силой зайти в хижину. По его словам, группа мужчин начала спорить о том, что с ним делать. В конце концов ему удалось договориться с ними, и его команда организовала спасение.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Проблемы со здоровьем

В первые недели забега у ультрамарафонца возникли незначительные проблемы с желудком, но на 45-й день ему пришлось отдохнуть. Это произошло из-за того, что врачи обнаружили кровь и белок в его моче.

Позже, на 200-й день забега, у Расса не было другого выбора, кроме как уменьшить свой километраж после того, как врач в Нигерии выразил обеспокоенность. Он был вынужден пропустить 205-й и 206-й день.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Он сказал: "Мне понадобилось несколько дней, чтобы сделать несколько снимков. Никаких повреждений костей не обнаружено, так что единственным оставшимся вариантом было прекратить ковылять, как маленькая ласка, получить самое сильное обезболивающее и снова зомбировать дорогу".

Борьба за визу

На 278-й день усилия Расса были почти остановлены из-за проблем с визой. Не по своей вине ему пришлось ждать разрешения на пересечение границы с Мавритании в Алжир.

Тогда он боялся, что "игра окончена", но предпринял последнюю попытку в видеообращении в социальных сетях, которое собрало 11 миллионов просмотров. Видео привлекло внимание владельца компании X Илона Маска, членов парламента Тима Лафтона и Александра Стаффорда, а также Министерства внутренних дел.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Его отчаянный призыв окупился, поскольку посольство Великобритании в Алжире предложило ему визу вежливости на месте.

Во время забега Кук преодолел более 16 250 км и собрал более 690 000 фунтов стерлингов.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.

Читайте также: