Заблудился с дочерью: мужчина пил из лужи и ел головастиков, чтобы выжить в пустыне (фото)

Менеджер по маркетингу из Техаса, США, был вынужден пить из лужи и есть головастиков, чтобы выжить, после того как он заблудился в государственном парке в 41-градусную жару.

Об этом сообщает Texas Highways.

59-летний Джефф Хан из Остина и его 25-летняя дочь Харпер планировали прогуляться всего на несколько километров по государственному парку Биг-Бенд-Ранч в середине июня.

Однако они заблудились. У Джеффа начались судороги в ногах из-за сильной жары. Через восемь часов у папы и дочери кончилась вода. Мужчина мог пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем ему нужно было сделать перерыв.

"Вам негде спрятаться. Нет ни травинки. Здесь нет деревьев", – прокомментировал он.

Когда его состояние ухудшилось, они решили, что Харпер отправится на поиски помощи сама, поскольку у них не было сотовой связи.

Джефф Хан с дочерью / Фото: nypost.com

Она оставила отца на скалистом выступе, но когда она вернулась со смотрителем парка Натаниелем Голдом, Джеффа нигде не было. Мужчина продолжил медленно двигаться в том направлении, в котором, по его мнению, могла быть помощь.

Его ноги горели, и он рассказал, что единственный способ облегчить боль – идти дальше. Пробираясь через государственный парк, он повторял себе: "Ясная голова. Сильные ноги. Харпер уже в пути".

Через несколько километров он добрался до хижины, где обнаружил на подоконнике две запечатанные бутылки, наполненные одним литром воды в каждой.

Выйдя из хижины, он продолжал идти по парку в темноте, пока его нога не зацепилась за камень. Он упал, сломал запястье и приземлился на большой камень, где обнаружил лужу воды. Мужчина напился этой воды и продолжил свой путь.

В конце концов он поднялся по склону холма к небольшому каньону. Джефф нашел ручей, полный головастиков, и использовал свою шляпу, чтобы выловить их и съесть.

Парк Биг-Бенд-Ранч / Фото: Getty Images

Через несколько минут он услышал далеко самолет, затем вертолет. Затем спасатель называл его имя. Более чем через 24 часа мужчина вернулся к дочери.

Харпер встретила своего отца у тропы, где он сидел в шезлонге, бледный и грязный.

"Мой отец просто расслаблялся, вроде бы это был футбольный матч", — сказала она.

Джефф страдал рабдомиолизом, при котором мышцы начинают разрушаться. Это может быть вызвано экстремальными условиями похода. У него также была острая почечная недостаточность, и его доставили в больницу, где он провел несколько дней.

После этого испытания мужчина полностью выздоровел, кроме сломанного запястья.

Несмотря на инцидент, он планирует вернуться в парк и хочет заменить бутылки с водой, которые он выпил в хижине.

Напомним, во Франции метеорит упал на автомобиль. В этот момент владелец авто спал дома.

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