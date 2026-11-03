Забрал всех, даже больных и маленьких: в Сумской области мужчина разводит редких лошадей

В Сумской области мужчина разводит редких лошадей, Фото: Суспільне Сумы

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Более 30 лет собственного дела и более двух десятков подопечных: в Сумской области Николай Касаткин держит конную ферму, где разводит тракененских коней. Главная цель фермера — сохранить уникальную породу, история которой насчитывает почти 300 лет.

Историей Николая поделилось «Суспільне Суми».

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В Сумской области мужчина держит уникальную породу лошадей

«Они как дети. Один ласковый, другой — немного строже. Все, как должно быть в природе», — говорит Николай Касаткин.

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Любовь к этим животным появилась у Николая с детства. Тогда же у него зародилась мечта о конном спорте, но реализовать ее в классическом формате не удалось из-за дороговизны.

«Отказали мне, и говорят, это очень дорогое удовольствие — конный спорт. А мы пошли по другому пути. Здесь организовали спортшколу. Здесь была небольшая, где-то до 60 детей. Они отсеивались, приходили другие, так понемногу учились. Вырастили мы своего кандидата в мастера спорта, ездили на соревнования, и так была эта конюшня», — рассказывает мужчина.

Фото: Суспільне Суми

Николай поселился в селе в Сумской области еще в 1977 году, где на тот момент уже была конюшня. Его история разведения лошадей началась в 1993 году с покупки двух кобыл. Через несколько лет в Путивле закрыли конную ферму, которая специализировалась на тракененской породе. Владелец хозяйства решил выкупить абсолютно всех животных — как здоровых, так и больных, а также совсем маленьких жеребят. Так он начал заниматься уникальной породой.

Лошади Николая принимали участие в соревнованиях, кубках и чемпионатах Украины. Сейчас такой возможности нет, потому что это дорого стоит, хотя машина и прицеп для поездок на соревнования есть. Сейчас Николай фокусируется на том, чтобы сохранить породу.

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Фото: Суспільне Суми

Тракененской породе лошадей почти 300 лет. Сейчас на ферме живут 23 животных, а каждый год табун пополняется — рождается до десяти жеребят. Называют малышей по строгой традиции — первой букве матери. Больше всего лошадей на букву «О».

«У нас в целом много на букву „о“. То есть жеребенок должен быть на букву „о“. А внутри буква отца, если отец на букву „п“. Орест Лютий, родился в феврале, ему 2,5 года. Ванкувер младше, есть Оникс. У него от белого пятна дало на глаз».

График работ на ферме длится от рассвета до позднего вечера, и всем уходом Николай Касаткин занимается самостоятельно. Лошади вытаптывают два гектара земли за две недели, поэтому животных не пасут.

«Это поле у нас под люцерной, лучше его скосить на сено. Зимой они тоже сюда все гуляют, до -15 мы на улице. Морковь, свекла — не регулярно, чтобы не каждый день. Яблоки — у нас там деревья, они по территории ходят, подъедают, абрикосы любят».

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Лошади уже хорошо знают свой распорядок дня, поэтому сами приходят в конюшню после прогулок. Каждое животное знает свое место. Для каждой лошадки есть свое питание и свои порции.

По словам фермера, лошади живут в среднем около двух десятилетий, но на ферме есть и долгожители. Сейчас здесь живут два 22-летних жеребца.

Фото: Суспільне Суми

«Херс, ему уже 22 года. Хороший жеребец, детки у него хорошие. Здесь они доживают до самой старости. Другому тоже 22 года. Он родился в Калининграде на конзаводе. А тот родился на Донбассе», — рассказывает Николай.

В следующем году будет 50 лет с момента, как Николай посвятил себя конному делу. Уход за животными стал для мужчины настоящим смыслом жизни. Он мечтает о развитии своего хозяйства.

Животные: последние новости

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала лесную куницу — ловкого и подвижного хищника семьи мустеловых, известного своим каштановым мехом и характерным желтым пятном на горле.

По словам специалистов, эти животные ведут преимущественно ночной или сумеречный образ жизни, прекрасно лазают по деревьям, способны прыгать между ними на расстояние до четырех метров и отдыхают в дуплах или брошенных гнездах.

Осенью рацион куницы становится особенно разнообразным: она охотится на мелких животных, птиц и насекомых, а также употребляет в пищу ягоды и плоды, накапливая силы перед зимой. С приближением холодов ее мех постепенно густеет и становится теплее, что защищает животное от низких температур. Хотя в целом вид не находится под угрозой исчезновения, в некоторых регионах его численность сократилась из-за охоты и потери природных местообитаний.

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