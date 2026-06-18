Заброшенное село за 100 лет полностью поглотила природа: история и фото

Заброшенный поселок Талисарн / фото иллюстративное / © Pexels

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Заброшенный поселок в Великобритании превратился в магнит для туристов. На протяжении столетия поселок был в забвении, но не сейчас. Поселок Талисарн, расположенный в долине Нантлле округа Гвинед в Северном Уэльсе, почти столетие назад остался без единого жителя.

Полуразрушенные постройки полностью поглотила дикая природа и превратила Талисарн в уникальную локацию. Об этом пишет Daily Star.

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В 1927 году местные власти приняли решение о полном переселении общины — около 2 000 жителей вынуждены были покинуть свои дома и переехать в новый населенный пункт. Причиной послужило расширение соседнего сланцевого карьера «Доротея», вокруг которого в свое время построили поселок Талисарн.

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В XIX веке сланцевые карьеры Уэльса обеспечивали работой тысячи людей. Производство на карьере «Доротея» стремительно росло. Несмотря на экономический успех предприятие постоянно боролось с подтоплениями.

В 1884 году это привело к трагедии — из-за внезапного наводнения прямо на рабочих местах погибли несколько рабочих. Чтобы побороть стихию, русло местной реки изменили, а затем для откачивания воды установили массивную паровую машину.

Это огромное сооружение с оригинальным оборудованием сохранилось до наших дней и является одной из главных достопримечательностей заброшенного поселка.

Еще одним известным объектом является усадьба XVIII века, которую люди покинули в 1946 году. Сейчас здание полностью покрыто плющом и граффити и имеет значительные разрушения.

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Сам карьер прекратил работу в 1970 году. С тех пор его подтопило, так что глубина озера кое-где доходит до 100 метров и больше.

Фото: Тони Харнетт

Фото: Тони Харнетт

Сегодня заброшенный поселок является частью Сланцевого ландшафта Северо-Западного Уэльса, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под охраной как исторический объект. Локация привлекает многочисленных путешественников, исследователей и фотографов.

Местные виды также увлекают профессиональных фотографов. Сохранившиеся здания словно растворяются в столетних зарослях.

В Великобритании разыгрывают дом на колесах с джакузи

Напомним, британский мастер и владелец мастерской The Fat Pony Workshop Велл выставил на розыгрыш самодельный дом на колесах под названием «Val», рассчитанный на пять человек.

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Он построил его за три месяца во время ковида на базе грузовика Iveco Cargo. С помощью лотереи с билетами стоимостью всего 1 фунт стерлинг мужчина рассчитывает собрать 150 тысяч фунтов, чтобы купить недвижимость и обустроить новое рабочее место.

Транспортное средство имеет габариты длиной 6,4 метра и шириной в 2,4 метра, а его деревянный экстерьер и интерьер выполнены в уютном стиле рустик, напоминающий альпийское шале.

Внутри обустроена гостиная с раскладной двуспальной кроватью, три односпальных места, кухня с плитой, духовкой, холодильником и выдвижным экраном для проектора, а также санузел с джакузи и душем-водопадом. За комфорт отвечают дровяная печь и теплый пол.

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