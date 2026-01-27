Забудьте о "баклажке": как правильно называть 5-литровую бутылку на украинском

Украинский язык / © pixabay.com

В условиях регулярных отключений света и воды украинцы привыкли делать запасы. Чаще для этого используют большие пластиковые емкости объемом 5–6 литров. В обиходе эту тару массово называют «баклажкой». Однако, как выяснилось, это слово употребляется неправильно.

Об этом рассказала редактор Ольга Васильева.

Слово «баклажка» присутствует в украинских словарях, но оно имеет совсем другое значение. Это уменьшительная форма от слова «баклага».

Баклага — это небольшой деревянный, керамический или металлический плоский дорожный сосуд (похожий на флягу), который часто носят при поясе в походах.

Использование этого слова для обозначения большой 6-литровой пластиковой бутылки ошибочно. По мнению специалиста, в этом смысле «баклажка» является российским регионализмом, проникшим в украинский быт, вероятно, через ассоциацию с удобством переноски (наличие ручки).

Как говорить правильно

Единственным правильным литературным вариантом для обозначения емкости от 4 до 60 литров есть слово бутыль.

Это слово имеет давнюю историю. Оно пришло к нам из французского языка (bouteille) через польский, а в его основе лежит латинское buttis, что означает бочка. Раньше в стеклянных пузатых бутылях хранили хмельные напитки, а сейчас это идеальное название для пластиковой тары.

Вода в бутылках называется «бутылированная», а не «баклажкованная». Обратите внимание на множество: правильно говорить «два, три бутыли», а не «бутыли».

Какие синонимы

Если слово «бутыль» вам не нравится, украинский язык предлагает богатый выбор синонимов и диалектизмов, которые сделают вашу речь ярче.

Васильева предлагает следующие варианты:

Бунька — слово, зафиксированное еще в словаре Гринченко. Оно означает «глиняную посуду с узким горлом» или «бутылку, кувшин». Это слово до сих пор живет на севере Украины.

Сулия — красивое название для большого сосуда.

Больцанка, болсанка, банька — региональные варианты.

Баллон — так часто говорят на большие стеклянные емкости.

Слова фляга, фляжка, манерка, бочонок или гарбуз лучше оставить для маленьких переносных сосудов, которые берут с собой в дорогу.

Итак, чтобы говорить на чистом украинском, стоит забыть о пластиковой «баклажке» и смело использовать «бутыль» или «буньку».

Напомним, в украинском языке наряду со словом «туалет» уместно употреблять литературный соответствие «уборная», который считается более благозвучным и нормативным для обозначения санитарного помещения. В зависимости от контекста слово может употребляться в формах «уборная» или «уборная». В то же время, «туалет» имеет более широкое значение — им также обозначают процесс прихорашивания или внешний вид, а «уборная» может означать и театральную гримерку.