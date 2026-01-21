Забудьте о "форточке": как правильно называть часть окна на украинском

Окно / © Фото из открытых источников

Часто в обиходе мы употребляем слова, которые кажутся привычными, но на самом деле являются заимствованиями, не присущими нашей литературной норме. Одно из таких слов — «форточка».

Как правильно говорить рассказала тренер по речи Вика Хмельницкая.

Почему «форточка» — это ошибка?

Несмотря на распространенное мнение, слова «форточка» в академических словарях нет. Хотя они имеют немецкие корни (Pförtchen — дверцы) и созвучны с польским fórtka (ворота), в процессе языкового развития они закрепились именно в русском языке, став для украинского типичным русским.

Правильный соответствие — «кватирка». Оно также происходит из немецкого (Querteil), что означает «перегородка» или «часть». Интересно, что корень этого слова (Quartier) имеет много значений в разных контекстах:

четверть или фаза луны;

городской квартал;

военное поселение или жилье.

Что следует знать об использовании слова

«Кватирка» — это оконное стекло, которое открывают для проветривания. Также в разговорной речи так иногда ласково называют небольшое помещение (маленькую квартиру). Популярное выражение «закрой форточку» в значении «замолчи» считается грубым и оскорбительным. Специалисты советуют избегать таких конструкций в культурном общении.

