Забудьте о "форточке": как правильно называть часть окна на украинском
Как на украинском назвать оконное стекло — языковед объяснила.
Часто в обиходе мы употребляем слова, которые кажутся привычными, но на самом деле являются заимствованиями, не присущими нашей литературной норме. Одно из таких слов — «форточка».
Как правильно говорить рассказала тренер по речи Вика Хмельницкая.
Почему «форточка» — это ошибка?
Несмотря на распространенное мнение, слова «форточка» в академических словарях нет. Хотя они имеют немецкие корни (Pförtchen — дверцы) и созвучны с польским fórtka (ворота), в процессе языкового развития они закрепились именно в русском языке, став для украинского типичным русским.
Правильный соответствие — «кватирка». Оно также происходит из немецкого (Querteil), что означает «перегородка» или «часть». Интересно, что корень этого слова (Quartier) имеет много значений в разных контекстах:
четверть или фаза луны;
городской квартал;
военное поселение или жилье.
Что следует знать об использовании слова
«Кватирка» — это оконное стекло, которое открывают для проветривания. Также в разговорной речи так иногда ласково называют небольшое помещение (маленькую квартиру). Популярное выражение «закрой форточку» в значении «замолчи» считается грубым и оскорбительным. Специалисты советуют избегать таких конструкций в культурном общении.
