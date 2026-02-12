Забудьте про "гололед": как правильно называть скользкую дорогу на украинском языке

Гололедица

С приходом зимней непогоды в бытовом общении украинцев часто можно услышать слово "гололед". Однако филологи отмечают: этого слова в нормативном украинском языке не существует. Это прямое заимствование из русского языка.

Об этом пишет «Telegraf».

Украинский язык имеет два четких термина для описания зимних явлений — "ожеледиця" и "ожеледь". Важно понимать разницу между ними, ведь они описывают разные состояния природы.

Что такое "ожеледиця"

"Ожеледиця" — это слой льда или хорошо укатанного снега, образующийся непосредственно на поверхности земли. Речь идет о дорогах, тропах и тротуарах.

Именно "ожеледиця" становится причиной повышенной опасности для водителей и травматизма пешеходов. Итак, если вы поскользнулись на улице или видите, как автомобиль заносит на дороге — вы имеете дело с "ожеледицею".

Когда употреблять слово "ожеледь"

В отличие от предыдущего термина, "ожеледь" описывает явление, когда осадки (дождь, туман) замерзают на охлажденных предметах.

"Ожеледь" — это тонкий слой плотного льда, намерзающий на ветках деревьев, электрических проводах, заборах или стенах домов. Это явление обычно возникает после дождя при минусовой температуре воздуха.

Простое правило для запоминания:

Под ногами на дороге — " ожеледиця ".

На деревьях и проводах над головой — "ожеледь".

Классики украинской литературы искусно использовали эти термины, избегая русизмов. Правильное употребление слов можно проследить в произведениях известных писателей.

Олесь Гончар в произведении "Твоя зоря" писал: "На дорогах була страшна ожеледиця, машини заносило на поворотах, і водії з напруженням вдивлялися в скло, залите холодним блиском".

Михаил Стельмах в романе "Кров людська — не водиця" так изображал зиму: "Січнева ожеледиця скувала землю, зробивши кожен крок важким і небезпечним; коні ковзали, викрешуючи підковами іскри з мерзлого каменю".

Напомним, в украинском языке наряду со словом "туалет" уместно употреблять литературное соответствие "вбиральня", которое считается более благозвучным и нормативным для обозначения санитарного помещения. В зависимости от контекста слово может употребляться в формах "вбиральня" или "убиральня". В то же время, "туалет" имеет более широкое значение — им также обозначают процесс прихорашивания или внешний вид, а "вбиральня" может означать и театральную гримерку.