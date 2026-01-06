Забудьте о "Христос родился": как правильно здороваться на Крещение 6 января

Крещение / © ТСН.ua

Крещение Господне, которое в народе называют Крещением или Иорданом, завершает ряд зимних праздников. Это день, когда украинцы собираются семьями, святят воду и желают друг другу здоровья.

Об этом пишет «24 Канал».

К празднику Сретения в церкви можно услышать рождественское Христос родился!. Однако непосредственно в день Крещения Господня, 6 января, а также накануне вечером, приветствие меняется, чтобы отразить сущность евангельского события.

Вместо привычного рождественского поздравления украинцы говорят:

«Христос крестится!»

Или диалектный вариант: «Христос ся крестит!»

Что нужно отвечать

Ответ на это приветствие также является каноническим и неизменным на протяжении веков. Когда вы слышите «Христос крестится!», нужно отвечать:

«В реке Иордане!» (или просто — «В реке Иордан!»).

Этот краткий диалог является не просто приветствием, а известием новости о крещении Иисуса Христа, что является главным содержанием праздника.

Если вы не уверены, придерживается ли ваш собеседник церковных традиций или хотите поздравить коллег и знакомых более официально, можно использовать светские формы. Они также уместны и праздничны:

«Приветствую с Крещением Христовым!»

«С Крещением!» или «С Крещением Христовым!»

«С Иорданскими праздниками!»

«С Иорданом Вас!»

Главным символом этого дня является вода. Считается, что на Крещение с полуночи она приобретает целебные свойства и не портится в течение всего года. В народе верят, что освященная вода является спасением от многих недугов: ее дают пить тяжелобольным, ею окропляют дома, подворья и даже животных.

Потому все пожелания и поздравления в этот день традиционно связаны с очищением и здоровьем. Заведено желать, чтобы святая иорданская вода смыла все невзгоды, болезни и печали, даря обновление на весь следующий год.

