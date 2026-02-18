- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 399
- Время на прочтение
- 2 мин
Забудьте про «підодіяльник»: как правильно называть постельное белье на украинском
Языковед разобрал самые распространенные бытовые ошибки.
В бытовом общении украинцы часто допускают ошибки, используя слова, которые являются кальками с русского языка. Особенно это касается названий постельного белья. Эксперт объяснил, почему слова «підодіяльник», «простинь» и «наволочка» некорректны, и предложил правильные украинские соответствия.
Об этом рассказал популяризатор языка Рами Аль Шаер.
Эксперт отмечает отсутствие логики в слове «підодіяльник» в контексте украинского языка. Поскольку предметом, которым мы укрываемся, является «ковдра», а не «одеяло», то и название чехла для него должно происходить от этого корня.
«Как на украинском вы скажете 'пододеяльник'? 'Підодіяльник' или 'підідіяльник'? И так всем известно, что мы укрываемся ‘ковдрою, а не одеялом. Тогда у меня риторический вопрос: а откуда вообще ‘підодіяльник’ взялся? Где в этой речевой цепочке связь? Нигде», — отмечает Рами Аль Шаер.
Единственным правильным вариантом в этом случае является слово підковдра. Именно в «підковдру» мы заправляем одеяло.
Как правильно: «простинь» или «простирадло»
Еще одной распространенной ошибкой является употребление слов «простинь» или уменьшительно-ласкательного «простинка». Эти формы являются калькой и не свойственны литературному украинскому языку.
Популяризатор языка советует запомнить правильный вариант: простирадло или простирало.
Относительно чехла на подушку ситуация проще, но также имеет свои нюансы. Вместо привычного для многих слова «наволочка» эксперт советует употреблять сугубо украинский вариант — наволока.
«С подушкой еще проще. На нее мы натягиваем ‘наволоку’», — подчеркивает журналист.
Интересно, что слово «наволока» в украинском языке может иметь более широкое значение и иногда служит синонимом слова «підковдра», поскольку оба предмета выполняют функцию чехлов.
Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.
Лингвисты напоминают, что правильно говорить тістечко вместо «пірожене», конфеты вместо «канфєти», морозиво вместо «морожене», льодяник вместо «лєдєнєц» и пластівці вместо «хлоп’я». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.