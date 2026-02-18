Забудьте про «підодіяльник»: как правильно называть постельное белье на украинском

Постельное белье / © Pixabay

В бытовом общении украинцы часто допускают ошибки, используя слова, которые являются кальками с русского языка. Особенно это касается названий постельного белья. Эксперт объяснил, почему слова «підодіяльник», «простинь» и «наволочка» некорректны, и предложил правильные украинские соответствия.

Об этом рассказал популяризатор языка Рами Аль Шаер.

Эксперт отмечает отсутствие логики в слове «підодіяльник» в контексте украинского языка. Поскольку предметом, которым мы укрываемся, является «ковдра», а не «одеяло», то и название чехла для него должно происходить от этого корня.

«Как на украинском вы скажете 'пододеяльник'? 'Підодіяльник' или 'підідіяльник'? И так всем известно, что мы укрываемся ‘ковдрою, а не одеялом. Тогда у меня риторический вопрос: а откуда вообще ‘підодіяльник’ взялся? Где в этой речевой цепочке связь? Нигде», — отмечает Рами Аль Шаер.

Единственным правильным вариантом в этом случае является слово підковдра. Именно в «підковдру» мы заправляем одеяло.

Как правильно: «простинь» или «простирадло»

Еще одной распространенной ошибкой является употребление слов «простинь» или уменьшительно-ласкательного «простинка». Эти формы являются калькой и не свойственны литературному украинскому языку.

Популяризатор языка советует запомнить правильный вариант: простирадло или простирало.

Относительно чехла на подушку ситуация проще, но также имеет свои нюансы. Вместо привычного для многих слова «наволочка» эксперт советует употреблять сугубо украинский вариант — наволока.

«С подушкой еще проще. На нее мы натягиваем ‘наволоку’», — подчеркивает журналист.

Интересно, что слово «наволока» в украинском языке может иметь более широкое значение и иногда служит синонимом слова «підковдра», поскольку оба предмета выполняют функцию чехлов.

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить тістечко вместо «пірожене», конфеты вместо «канфєти», морозиво вместо «морожене», льодяник вместо «лєдєнєц» и пластівці вместо «хлоп’я». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.