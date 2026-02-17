Забудьте о слове "приторный": подборка точных украинских соответствий

Женщина со сладким пирожным / © pexels.com

Многие украинцы до сих пор используют слово «приторный» для описания сладостей, хотя это типичный русизм. Языковеды рассказали, какими сочными украинскими соответствиями стоит заменить это ненормативное слово.

Об этом сообщили в языковедческом телеграм-канале Correctarium.

«В украинском языке слово „приторный“, хотя его нередко употребляют люди, ненормативное. Это самый обычный русизм, который не соответствует украинским словообразовательным моделям и стилистическим нормам», — отметили в сообщении.

Этим словом обычно описывают чрезмерную сладость или слишком навязчивую приятность.

Вместо этого в украинском языке существует ряд соответствий:

нудный (нудотный, нудкый);

нудно-солодкый (нудотно-солодкый);

солодкавый (солодощавый);

пересолодженый;

засолодкый, надсолодкый.

В переносном значении, когда речь идет о слишком льстивом или навязчивом человеке, уместно употреблять варианты: «нудотно-мылый», «солодкомовный», «нудномедовый».

Напомним, слово «першит» является ошибочной калькой с русского, которой нет в академических словарях украинского языка. Популяризатор языка Рами Аль Шаер отмечает, что вместо этого суржика следует использовать исконно украинское слово «пырхота». Итак, правильно говорить о раздражении в горле как о пырхоте, а в аптеке покупать леденцы именно против нее.