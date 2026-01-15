Забудьте о суржике: как на украинском будет "снегирь"

Снегирь / © pixabay.com

С началом полномасштабной агрессии России все больше граждан сознательно переходят на украинский язык в быту. Однако в процессе обучения многие сталкиваются с проблемой суржика и калькирования русских названий.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Слово «снегирь» является прямой калькой по русскому языку. Использование такой формы считается грубой лексической ошибкой.

Единственным правильным соответствием в украинском языке есть слово «снегирь». Также словари допускают редко используемую форму «снегир».

Что говорит словарь

Согласно Академическому толковому словарю, снегирь — это небольшая поющая птица семьи вюрковых. Самцы этого вида отличаются характерным красным оперением груди, тогда как самки имеют буровато-серую окраску.

Этимология названия прозрачна: имя птицы происходит от слова «снеж», поскольку по народным поверьям эти пернатые являются первыми вестниками зимы.

Напомним, в украинском языке прилагательные «безплатний», «безоплатний» і «безкоштовний» являются нормативными и употребляются для обозначения товаров или услуг, за которые не нужно платить, однако отличаются стилистикой.

Слова «бесплатный» и «безвозмездный» не являются русскими кальками и тождественны: первое характерно для нейтральных и публицистических текстов, второе — для официально-делового и юридического языка.

«Бесплатный» имеет разговорно-информационную окраску, часто используется в рекламе и быту и почти не встречается в нормативных документах.