- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Забудьте о суржике: как на украинском будет "снегирь"
Обогащаем словарный запас и избавляемся от суржика: как на украинском будет «снегорь».
С началом полномасштабной агрессии России все больше граждан сознательно переходят на украинский язык в быту. Однако в процессе обучения многие сталкиваются с проблемой суржика и калькирования русских названий.
Об этом пишет «Зеркало недели».
Слово «снегирь» является прямой калькой по русскому языку. Использование такой формы считается грубой лексической ошибкой.
Единственным правильным соответствием в украинском языке есть слово «снегирь». Также словари допускают редко используемую форму «снегир».
Что говорит словарь
Согласно Академическому толковому словарю, снегирь — это небольшая поющая птица семьи вюрковых. Самцы этого вида отличаются характерным красным оперением груди, тогда как самки имеют буровато-серую окраску.
Этимология названия прозрачна: имя птицы происходит от слова «снеж», поскольку по народным поверьям эти пернатые являются первыми вестниками зимы.
Напомним, в украинском языке прилагательные «безплатний», «безоплатний» і «безкоштовний» являются нормативными и употребляются для обозначения товаров или услуг, за которые не нужно платить, однако отличаются стилистикой.
Слова «бесплатный» и «безвозмездный» не являются русскими кальками и тождественны: первое характерно для нейтральных и публицистических текстов, второе — для официально-делового и юридического языка.
«Бесплатный» имеет разговорно-информационную окраску, часто используется в рекламе и быту и почти не встречается в нормативных документах.