ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Забудьте о "ячейке": какое украинское слово лучше употреблять вместо кальки

В современной речи до сих пор встречаются слова, которые пришли из других языков и закрепились в ежедневном употреблении. Одно из таких — «ячейка».

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как правильно сказать "ячейка" на украинском

Как правильно сказать "ячейка" на украинском / © pexels.com

Это слово является калькой русского языка, которую часто употребляют автоматически, даже не задумываясь над ее украинским соответствием.

Однако у украинского языка есть несколько точных и красивых замен, которые зависят от контекста. Использование удельных слов помогает не только избегать калек, но и делает речь более естественной и грамотной.

Почему слово «ячейка» считается ошибочным

Слово «ячейка» происходит из русского языка и не является нормативным для украинского. В словарях и языковой практике оно рассматривается как заимствование, которого следует избегать.

Украинский язык имеет собственные соответствия, которые полностью передают значение в зависимости от ситуации. Именно поэтому языковеды советуют заменять этот русизм правильными украинскими словами.

Основные украинские соответствия слова «ячейка»

В зависимости от контекста слово можно перевести несколькими вариантами:

Комірка

Наиболее универсальный вариант.

Употребляется в значениях:

  • комірка таблиці;

  • комірка пам’яті;

  • комірка у структурі або системі.

Например: «комірка в таблиці Excel».

Осередок

Этот вариант чаще используется в социальном или организационном смысле.

Применяется для обозначения:

  • групи людей;

  • структурної одиниці організації;

  • «осередку» певного руху.

Например: «партійний осередок».

Чарунка

Более образный и естественный украинский аналог.

Его используют для обозначения:

  • маленьких комірок у сітці;

  • структурних елементів (наприклад, соти бджіл);

  • дрібних повторюваних частин системи.

Например: «чарунки бджолиних сот».

Клітинка

Употребляется в биологическом и техническом контексте.

Например:

  • клітинка організму;

  • клітинка в таблиці або сітці.

Как правильно выбрать слово

Чтобы не ошибиться, следует ориентироваться на контекст:

  • таблиці, Excel — комірка / клітинка;

  • біологія — клітинка;

  • організаційні структури — осередок;

  • природні або структурні сітки — чарунка.

Почему важно избегать калек

Использование удельных украинских слов:

  • обогащает словарный запас;

  • формирует грамотную речь;

  • поддерживает речевую чистоту;

  • помогает избегать искажений.

У украинского языка достаточно собственных ресурсов, чтобы не заимствовать чужие конструкции без надобности.

FAQ

Какое украинское слово вместо «ячейки»?

Чаще используют: «комірка», «осередок», «чарунка» или «клітинка» — в зависимости от контекста.

Почему нельзя говорить «ячейка» на украинском?

Потому что это калька. В украинском языке существуют собственные нормативные соответствия, более точные и естественные.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie