Забудьте о "ячейке": какое украинское слово лучше употреблять вместо кальки

Как правильно сказать "ячейка" на украинском / © pexels.com

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Это слово является калькой русского языка, которую часто употребляют автоматически, даже не задумываясь над ее украинским соответствием.

Однако у украинского языка есть несколько точных и красивых замен, которые зависят от контекста. Использование удельных слов помогает не только избегать калек, но и делает речь более естественной и грамотной.

Почему слово «ячейка» считается ошибочным

Слово «ячейка» происходит из русского языка и не является нормативным для украинского. В словарях и языковой практике оно рассматривается как заимствование, которого следует избегать.

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Украинский язык имеет собственные соответствия, которые полностью передают значение в зависимости от ситуации. Именно поэтому языковеды советуют заменять этот русизм правильными украинскими словами.

Основные украинские соответствия слова «ячейка»

В зависимости от контекста слово можно перевести несколькими вариантами:

Комірка

Наиболее универсальный вариант.

Употребляется в значениях:

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комірка таблиці;

комірка пам’яті;

комірка у структурі або системі.

Например: «комірка в таблиці Excel».

Осередок

Этот вариант чаще используется в социальном или организационном смысле.

Применяется для обозначения:

групи людей;

структурної одиниці організації;

«осередку» певного руху.

Например: «партійний осередок».

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Чарунка

Более образный и естественный украинский аналог.

Его используют для обозначения:

маленьких комірок у сітці;

структурних елементів (наприклад, соти бджіл);

дрібних повторюваних частин системи.

Например: «чарунки бджолиних сот».

Клітинка

Употребляется в биологическом и техническом контексте.

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Например:

клітинка організму;

клітинка в таблиці або сітці.

Как правильно выбрать слово

Чтобы не ошибиться, следует ориентироваться на контекст:

таблиці, Excel — комірка / клітинка;

біологія — клітинка;

організаційні структури — осередок;

природні або структурні сітки — чарунка.

Почему важно избегать калек

Использование удельных украинских слов:

обогащает словарный запас;

формирует грамотную речь;

поддерживает речевую чистоту;

помогает избегать искажений.

У украинского языка достаточно собственных ресурсов, чтобы не заимствовать чужие конструкции без надобности.

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FAQ

Какое украинское слово вместо «ячейки»?

Чаще используют: «комірка», «осередок», «чарунка» или «клітинка» — в зависимости от контекста.

Почему нельзя говорить «ячейка» на украинском?

Потому что это калька. В украинском языке существуют собственные нормативные соответствия, более точные и естественные.

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