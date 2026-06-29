- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Забудьте о "ячейке": какое украинское слово лучше употреблять вместо кальки
В современной речи до сих пор встречаются слова, которые пришли из других языков и закрепились в ежедневном употреблении. Одно из таких — «ячейка».
Это слово является калькой русского языка, которую часто употребляют автоматически, даже не задумываясь над ее украинским соответствием.
Однако у украинского языка есть несколько точных и красивых замен, которые зависят от контекста. Использование удельных слов помогает не только избегать калек, но и делает речь более естественной и грамотной.
Почему слово «ячейка» считается ошибочным
Слово «ячейка» происходит из русского языка и не является нормативным для украинского. В словарях и языковой практике оно рассматривается как заимствование, которого следует избегать.
Украинский язык имеет собственные соответствия, которые полностью передают значение в зависимости от ситуации. Именно поэтому языковеды советуют заменять этот русизм правильными украинскими словами.
Основные украинские соответствия слова «ячейка»
В зависимости от контекста слово можно перевести несколькими вариантами:
Комірка
Наиболее универсальный вариант.
Употребляется в значениях:
комірка таблиці;
комірка пам’яті;
комірка у структурі або системі.
Например: «комірка в таблиці Excel».
Осередок
Этот вариант чаще используется в социальном или организационном смысле.
Применяется для обозначения:
групи людей;
структурної одиниці організації;
«осередку» певного руху.
Например: «партійний осередок».
Чарунка
Более образный и естественный украинский аналог.
Его используют для обозначения:
маленьких комірок у сітці;
структурних елементів (наприклад, соти бджіл);
дрібних повторюваних частин системи.
Например: «чарунки бджолиних сот».
Клітинка
Употребляется в биологическом и техническом контексте.
Например:
клітинка організму;
клітинка в таблиці або сітці.
Как правильно выбрать слово
Чтобы не ошибиться, следует ориентироваться на контекст:
таблиці, Excel — комірка / клітинка;
біологія — клітинка;
організаційні структури — осередок;
природні або структурні сітки — чарунка.
Почему важно избегать калек
Использование удельных украинских слов:
обогащает словарный запас;
формирует грамотную речь;
поддерживает речевую чистоту;
помогает избегать искажений.
У украинского языка достаточно собственных ресурсов, чтобы не заимствовать чужие конструкции без надобности.
FAQ
Какое украинское слово вместо «ячейки»?
Чаще используют: «комірка», «осередок», «чарунка» или «клітинка» — в зависимости от контекста.
Почему нельзя говорить «ячейка» на украинском?
Потому что это калька. В украинском языке существуют собственные нормативные соответствия, более точные и естественные.