Забудьте о "земляніке": как правильно называть популярную ягоду на украинском

Земляника / © pixabay.com

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С началом ягодного сезона языковеды напоминают: в украинском литературном языке единственным правильным названием для ароматной лесной ягоды является «суниця». Употребление слова «земляніка» является калькой с русского языка или диалектным влиянием.

Об этом сообщает образовательный портал «Горох».

Почему правильно именно «суниця»?

По информации исследователей языка, слово «суниця» имеет древние славянские корни. Языковеды связывают его с сочетанием префикса sǫ– и корня nicь («повернутый вниз»), что вместе означает «никнуть, склоняться вниз». Буквально это означает «поникшая, наклоненная к земле ягода».

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Это название вполне соответствует природе растения, плоды которого часто скрываются под листьями низко у земли. Существует и другая научная версия, согласно которой название происходит от древнеиндийского śōṇaḥ — «красный», или śōṇitam — «кровь, смола дерева».

Откуда взялось слово «земляніка»?

Слово «земляніка» попало в употребление под влиянием русского языка. Его этимология тоже похожа: это сочетание слов «земля» и «никнуть» (наклоняться).

Несмотря на то, что в некоторых регионах Украины этот вариант существует длительное время, в литературном языке, медиа, книгах и учебных текстах он считается ненормативным. Это также касается таких диалектных названий, как «поземка», «позьомка» и «землянка».

Следовательно, филологи отмечают: чтобы избежать суржика во время ягодного сезона следует употреблять исключительно украинский термин — «суниця».

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